Disputa pela lateral-direita do São Paulo esquenta com Igor e Cédric

No São Paulo, a disputa pela lateral-direita se intensifica à medida que Igor Vinícius, titular da posição, não tem correspondido às expectativas do técnico Luis Zubeldía. O atleta, que foi substituído em todas as partidas que iniciou no Campeonato Paulista, enfrenta críticas em relação ao seu desempenho.

Igor Vinícius e as Críticas ao Desempenho

Igor Vinícius foi retirado de campo nos quatro primeiros confrontos do time, que incluem jogos contra adversários como Guarani, Corinthians, Santos e Mirassol. Sua única contribuição significativa até o momento foi uma assistência para Calleri na partida contra o Mirassol. Zubeldía comentou sobre a situação do jogador, afirmando: “Ele sabe onde tem que melhorar. Tenho falado para ele sobre isso. Apesar de algumas falhas, teve um rendimento muito bom contra o Mirassol e sempre está disposto a atacar, gerando amplitude no campo. Para nós, Igor é importante, mas em equipes grandes há sempre críticas e elogios”.

Ferraresi e a Alternativa na Lateral-Direita

Em contraste, seu reserva imediato, Ferraresi, tem mostrado um desempenho mais consistente ao atuar como titular em jogos contra Botafogo-SP e Portuguesa. Ele também jogou 65 minutos contra o RB Bragantino antes de dar lugar a Igor Vinícius. Contudo, por ser zagueiro de origem, Ferraresi não parecia ameaçar a posição do titular.

Cédric Soares Ganha Destaque

A chegada de Cédric Soares ao clube parece ter mudado o cenário. O português, inicialmente contratado para reforçar o banco de reservas, teve uma atuação promissora em sua oportunidade contra a Inter de Limeira. Durante 31 minutos em campo, Soares conseguiu realizar cruzamentos eficazes e chamou a atenção dos torcedores. Agora, ele aguarda ansiosamente pela chance de ser titular no próximo confronto contra o Velo Clube, marcado para esta quinta-feira (13/02).

