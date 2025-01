Diogo Ramos traz a turnê internacional ao Sesc 24 de Maio

No dia 6 de fevereiro, o cantor, compositor e produtor musical Diogo Ramos traz ao Sesc 24 de Maio sua turnê internacional Cabaça Convida, com participações especiais de grandes nomes da música brasileira como Roberto Mendes e o grupo Barbatuques. O show acontece às 20h, no teatro da unidade.

Inspirado no álbum Cabaça, que conquistou destaque internacional, Diogo Ramos apresenta um repertório que mistura tropicalismo, electro-samba-funk e canções em português, francês e espanhol. A turnê também celebra a colaboração de outros artistas renomados como Fabiana Cozza, Ricardo Herz, Swami Junior, Danilo Moraes, Guilherme Kastrup, Yassir Chediak e o Bloco Besta É Tu.

O projeto conta com o apoio de organizações como Canada Council for the Arts, Music Action, Consulado do Canadá, Consulado do Brasil e o Bureau du Québec no Brasil, fortalecendo o intercâmbio cultural entre os países.

Sobre Diogo

Nascido em São Paulo e descendente de uma família baiana, Diogo Ramos é um artista multifacetado que desde 2010 reside em Montreal, onde promove a música brasileira em diversas apresentações pelo Canadá e Europa. Em 2022, lançou o EP Raro Efeito, que mescla samba-funk com hip-hop eletrônico. Com 20 discos entre composição e produção, Ramos possui uma carreira internacional consolidada.

Confira:

Serviço

Diogo Ramos

Turnê “Cabaça Convida” part. Barbatuques e Roberto Mendes

Data: 6/2, quinta-feira, às 20h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: sescsp.org.br/24demaio ou através do aplicativo Credencial Sesc SP a partir do dia 28/1 e nas bilheterias das unidades Sesc SP a partir de 29/1 – R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$18 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min

Serviço de Van Gratuito: Transporte disponível até as estações República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Sesc 24 de Maio

Rua 24 de Maio, 109, Centro, São Paulo

350 metros do metrô República

Fone: (11) 3350-6300