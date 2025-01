Diogo Nogueira estreia em “Diogo na Cozinha”, no GNT

O verão do GNT chega com novidades na programação, bate-papo e receitas em um clima descontraído e perfeito para curtir a estação que é cara do Brasil. Na segunda, dia 20, às 21h, estreia “Diogo na Cozinha” no GNT e no Globoplay Premium. O multifacetado cantor, compositor e apresentador Diogo Nogueira abre as portas de sua casa, no Rio de Janeiro, para mostrar suas receitas preferidas de um jeito simples, prático e com o toque especial que usa no dia a dia ao cozinhar para a família e amigos.

Em seis episódios, o artista vai compartilhar histórias, dicas e, claro, soltar a voz. Com um olhar de quem é apaixonado pela culinária e traz suas habilidades na cozinha de forma intuitiva, Diogo convida amigos e familiares para um momento de relaxamento. “A ideia do programa e do formato veio das lives que eu fiz no período da pandemia e também das postagens que faço, das comidinhas que faço para a Paolla, dos doces que eu faço para ela”, conta Diogo.

A cada episódio, o apresentador recebe uma dupla para celebrar a alegria dos encontros e da amizade em clima caseiro de intimidade. No episódio de estreia, Paolla Oliveira e Criolo são os convidados que provarão um fusilli, como prato principal, e um tradicional pavê, na sobremesa. “Acho que o público pode esperar o que eu sou, a minha realidade, o meu jeito de ser, minha parte descontraída e minha parte família. Acho que podem esperar um programa bem gostoso de bate-papo, comidinha gostosa e de música popular brasileira”, explica Diogo.

Diogo Nogueira, Paolla Oliveira e Criolo (Divulgação/Luiza Barreto)

Nas semanas seguintes, Ferrugem e Jorge Vercillo, Sandra Sá e Roberta Sá, Martinho da Vila e Jorge Aragão, Duda Beat e Toninho Geraes, Buchecha e Hamilton de Holanda desfrutam de um momento de conversa acompanhado de receitas saborosas e sobremesas de dar água na boca com o sabor especial das férias.

“Diogo na Cozinha” conta com seis episódios e será exibido toda segunda, às 21h. A atração tem produção da Rio Cinema Digital, direção de Gabriel Mellin e roteiro de Gabriel Mellin e Pedro Bueno.

As novidades no GNT não param por aí. O canal preparou uma programação especial para aproveitar a estação mais quente do ano. Em janeiro, sempre aos sábados, às 23h, o público poderá visitar a casa de celebridades em “Pode Entrar”. Para mergulhar nos sabores das receitas tipicamente mineiras, “Coisas Daqui” estreia sexta, dia 17, a partir das 21h. Dadá Coelho viaja pelo Norte e Nordeste para unir sensualidade e receitas tipicamente brasileiras na segunda temporada de “Da Manga Rosa” que estreia na terça, dia 21, às 21h. Já em “Casa de Verão da Eliana”, será possível acompanhar as férias da apresentadora com muito papo, a partir da quarta, dia 22, às 21h. Em fevereiro, Sabrina Sato e Erika Januza preparam o público para a maior festa cultural do Brasil com o “Carnaval da Sabrina” que chega às telas na quarta, dia 6, às 21h45, e “Rainhas Além da Avenida” que estreia na sexta, dia 14.