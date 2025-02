Diego reavalia estratégia para o Paredão em reality show

Durante a madrugada, o ginasta Diego Hypolito expressou sua intenção de indicar a bailarina Renata ao Paredão, justificando que se sentia desconfortável com algumas de suas atitudes. No entanto, no decorrer da tarde, ele reconsiderou sua posição e decidiu que Maike seria a melhor escolha.

“Minha análise: fui ao Paredão e agora, provavelmente, Mateus também irá. Ele ainda não enfrentou essa situação. Caso eu retorne, preciso ponderar sobre quem indicar, evitando colocar alguém que possa me representar como alvo na próxima semana. Não acredito que Renata seja eliminada em um Paredão”, avaliou Diego.

O atleta ponderou sobre as possíveis consequências de sua escolha. “Se eu optar por colocar Renata na berlinda, isso pode se voltar contra mim futuramente. Se ela for indicada, eu deixo de ser alvo dela e passo a ser alvo do grupo dela”, refletiu.

Sobre suas intenções para a votação iminente, Diego confirmou que planeja votar em Diogo, pois acredita que esta seria a melhor maneira de se proteger. “Caso eu precise puxar alguém, será Maike, devido a um impasse que ocorreu anteriormente”, explicou.

Diego ressaltou que não tinha a intenção de prejudicar o representante comercial e mencionou que acredita que Maike pode ter uma base forte fora da casa, o que representa um risco em sua trajetória no jogo. “Ele me eliminou de uma prova e não é a pessoa que gostaria de puxar; preferiria muito mais indicar Renata, mas continuo vendo-a como uma competidora forte”, concluiu.

