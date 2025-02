Diego Hypólito reflete sobre desentendimentos com Jade Barbosa no BBB 25

No contexto do Big Brother Brasil 25, o renomado ginasta Diego Hypólito compartilhou suas reflexões sobre um desentendimento que teve com a também atleta Jade Barbosa. Durante uma conversa na academia da casa, Hypólito revelou que a relação de amizade entre eles, que se estendia por anos, sofreu um abalo significativo após Jade não convidá-los para seu casamento, ocorrido no ano anterior.

“Eu tive uma pessoa muito importante na ginástica, que sempre esteve presente em nossas vidas e que considerávamos uma amiga da família. Ela chegou a passar o Natal conosco”, relatou Diego, referindo-se a Jade sem mencioná-la diretamente. A ausência do convite para a celebração matrimonial deixou marcas profundas em seus sentimentos.

Ele expressou sua tristeza ao afirmar: “Em um momento tão especial da vida dela, eu e minha irmã fomos deixados de fora. Entendo que cada um tem seu direito, mas isso me trouxe um sentimento de tristeza. Apesar disso, ela continua sendo uma figura importante para mim e para o resto da minha vida”.

O ginasta também comentou sobre a dor emocional vivida por sua irmã, revelando que ela ficou tão abalada que as lágrimas dela são uma lembrança que o marcará para sempre. “Quando minha irmã chorou daquela maneira, aquilo me feriu profundamente. Eu consegui lidar melhor com a situação, mas não posso negar que fiquei triste e me questionei se ela realmente nos valorizava ao longo dos anos”, desabafou.

Hypólito insinuou ainda que já havia havido desentendimentos prévios entre ele e Jade antes do casamento. “Desavenças são naturais nas relações. Já tive brigas com essa pessoa, mas isso acontece em qualquer relação próxima — até mesmo entre familiares ou melhores amigos. Essas disputas não diminuem o carinho que se tem por alguém”.