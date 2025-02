Diego & Arnaldo celebram 10 anos de carreira com a gravação do projeto “Na Tora” 

A última noite em São José do Rio Preto foi histórica para Diego & Arnaldo e seus fãs. Comemorando uma década de estrada, a dupla trouxe um presente especial para o público: a gravação do aguardado DVD Na Tora, um projeto que resgata a essência que os consagrou na música sertaneja.

Atendendo aos pedidos dos fãs, Diego & Arnaldo mergulharam no formato mais puro e emocionante da música, voz e violão. Em um cenário intimista, mas com energia de sobra, a dupla fez um show memorável, contando com convidados de peso que enriqueceram ainda mais a noite. Zé Neto & Cristiano, Mari Fernandez e Clayton & Romário subiram ao palco para interpretar releituras icônicas e apresentar canções inéditas, proporcionando momentos inesquecíveis para quem teve o privilégio de estar ali.

O Na Tora não é apenas um show, é uma experiência. Além da musicalidade impecável, o projeto traz uma atmosfera descontraída, com muita resenha, improviso e a união dos artistas em interpretações de tirar o fôlego. Entre um modão e outro, o palco se transforma em uma grande roda de amigos, misturando o sertanejo atual com clássicos que atravessam gerações.

E essa celebração está apenas começando, Na Tora ganha vida como um movimento dentro do sertanejo e se prepara para rodar o Brasil, levando o que há de melhor na música sertaneja: sentimento, talento e verdade. Cada apresentação será um convite para viver a essência do gênero, em um ambiente que combina música boa, churrasco e, claro, muita emoção.

Com uma trajetória marcada por hits, milhões de streams e uma conexão única com o público, Diego & Arnaldo seguem firmes como um dos grandes nomes da música sertaneja. Agora, com Na Tora, eles reafirmam o compromisso de manter viva a autenticidade do gênero, trazendo um projeto inovador, mas sem perder a raiz que os fez conquistar o Brasil. Diego & Arnaldo também fazem parte da ZNEC Produções, tendo como empresários a dupla Zé Neto & Cristiano.