Diego & Arnaldo lançam álbum completo do projeto “Ao Vivo em São Paulo”

Diego & Arnaldo lançam o álbum completo “Ao Vivo em São Paulo”, projeto que marcou o início de uma nova fase na carreira da dupla, nesta quinta-feira (16). Com 24 faixas, este foi o primeiro DVD sob a gestão do escritório ZNEC Produções e está disponível em todas as plataformas digitais, incluindo a faixa foco “Disk Recaída”, em parceria com Murilo Huff, que ganha videoclipe nesta sexta-feira (17).



O DVD, que foi gravado no palco do Villa Country, a maior casa sertaneja da América Latina, apresenta um repertório recheado e parcerias especiais com artistas como Luan Pereira, Gian & Giovani, Bruno César & Rodrigo, além de Lauana Prado.



“Este projeto representa um marco importante para a nossa trajetória, consideramos ser o mais importante das nossas vidas até o momento. Gravamos no Villa Country, um lugar que tem um significado enorme para o sertanejo, e com parcerias que respeitamos e admiramos muito. Estamos muito felizes com o resultado e com a receptividade do público”, afirmam Diego & Arnaldo.

Tracklist “Ao Vivo em São Paulo”

1.⁠ ⁠”Disk Recaída” feat Murilo Huff

2.⁠ “Trânsito Parado/Vestígios” ⁠

3.⁠ “Aceita Que Ela Tá Comigo” feat Luan Pereira

4.⁠ ⁠”Fantasma/Esqueci Você”

5.⁠ ⁠”Desconhecido” feat Lauana Prado

6.⁠ ⁠”Agora Estou Sofrendo/Deixaria Tudo”

7.⁠ “Fogueira Molhada” feat Gian & Giovanni

8.⁠ “O Que É Que Tem/Mundo Paralelo”

9.⁠ “Ligeiro em Dobro” feat Bruno Cesar & Rodrigo

10.⁠ “Cicatriz/Fecha o Porta Malas”

11.⁠ “Minas Gerais” ⁠

12.⁠ “Mil Anos/Seu Astral” ⁠

13.⁠ ⁠”A Madrugada Cura”

14.⁠ ⁠”Conto de Fadas/Refém”

15.⁠ ⁠”Poupa Suas Palavras”

16.⁠ “Rosa e Beijar Flor/Leilão”

17.⁠ ⁠”Goiás é Mais”

18.⁠ “Três Caixas”

19.⁠ “Casa Mobiliada/Status”

20.⁠ “Planos Impossíveis/Que Sorte a Nossa”

21.⁠ ⁠”Fingindo Grau”

22.⁠ “Laço Aberto/Quero Provar que Te Amo” ⁠

23.⁠ ⁠”Parei de Pensar no Perigo”

24.⁠ ⁠”Olha Amor/Cara Metade”