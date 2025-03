Dicas para reverter o sobrepeso com hábitos saudáveis e acompanhamento profissional

No mês que se lembra o Dia Mundial da Obesidade, abre a discussão de como sobrepeso e a obesidade são desafios crescentes em todo o mundo, impactando diretamente a saúde e a qualidade de vida. Mas, reverter esse quadro não precisa ser sinônimo de dietas restritivas, ou mudanças drásticas. Adotar hábitos saudáveis e sustentáveis, além de contar com a orientação de profissionais, são estratégias fundamentais para garantir resultados consistentes e duradouros.

Segundo a nutricionista Carla Fiorillo, Coordenadora de Conteúdo do Professional HUB da Puravida, pequenas mudanças na rotina podem ter um impacto significativo. “A chave para o equilíbrio é construir hábitos que sejam sustentáveis no longo prazo, respeitando as necessidades individuais do corpo. A perda de peso saudável acontece quando unimos nutrição adequada, movimentação do corpo e bem-estar emocional”, explica a especialista.

A nutricionista da Puravida compartilha 5 dicas essenciais para reverter o sobrepeso

Priorize alimentos naturais e nutritivos escolhendo opções ricas em fibras, proteínas e gorduras boas para prolongar a saciedade e evitar picos de fome. Evitar dietas extremas é essencial. Restrições severas podem levar ao efeito rebote e desregulação metabólica. O ideal é focar na reeducação alimentar. Manter uma rotina de exercícios e encontre uma atividade física prazerosa e constante, respeitando o ritmo e limites. Junto a isso recomenda-se suplementação de nutrientes e minerais para auxiliar no processo. Cuidar da qualidade do sono é essencial. O descanso adequado regula hormônios que influenciam o apetite e o metabolismo. Buscar acompanhamento profissional facilita a construção de um plano alimentar eficiente e personalizado. Principalmente quando falamos de suplementação.

A nutricionista da Puravida alerta que soluções rápidas e promessas milagrosas podem comprometer a saúde. “Dietas restritivas e métodos extremos podem gerar déficits nutricionais e afetar o metabolismo. O segredo está na constância e no equilíbrio”, ressalta Carla.

Para quem deseja resultados mais efetivos, a especialista recomenda atenção ao consumo de proteínas e gorduras de qualidade, além da hidratação adequada. “Pequenos ajustes diários podem gerar grandes transformações ao longo do tempo. O importante é ter paciência e escolher um caminho que seja possível de manter”, finaliza.