Dia Mundial da Obesidade: A importância de um estilo de vida saudável

Recentemente, foi revelado que mais da metade da população brasileira lida com o excesso de peso, uma preocupação crescente que exige atenção.

Dados divulgados durante o Congresso Internacional sobre Obesidade projetam que, se as tendências atuais persistirem, aproximadamente 48% dos adultos brasileiros estarão classificados como obesos até o ano de 2044. No cenário atual, os números são igualmente preocupantes: 56% dos brasileiros já apresentam algum grau de excesso de peso, sendo 34% obesos e 22% com sobrepeso.

A obesidade é um fator de risco significativo para diversas doenças graves, incluindo hipertensão, diabetes tipo II e condições cardiovasculares. Diante desse panorama, é imperativo que estratégias de controle de peso sejam priorizadas nas políticas de saúde pública.

Causas do Aumento da Obesidade

As raízes da obesidade são complexas e podem ser atribuídas a uma combinação de fatores comportamentais, genéticos, metabólicos e ambientais. A nutróloga e gastroenterologista Jennifer Emerick observa que o crescimento das taxas de obesidade no Brasil está intimamente ligado ao estilo de vida da população. A alimentação desequilibrada e a falta de atividade física regular são alguns dos principais culpados.

“O sedentarismo está em ascensão, assim como a disponibilidade de alimentos ultraprocessados. O ritmo acelerado do cotidiano frequentemente leva a escolhas alimentares rápidas, que não são necessariamente saudáveis. Essa realidade traz consequências significativas para a saúde a longo prazo”, destaca Emerick.

Além disso, fatores emocionais e psicossociais desempenham um papel relevante no aumento do peso. A especialista aponta que sentimentos como ansiedade, depressão e estresse podem levar as pessoas a buscar conforto na comida, exacerbando ainda mais a situação.

Sintomas e Diagnóstico

A obesidade em si não apresenta sintomas específicos; no entanto, pode estar associada a complicações que sinalizam sua presença. O diagnóstico geralmente é feito por meio do Índice de Massa Corporal (IMC), que é calculado pela divisão do peso em quilos pela altura em metros ao quadrado. Um IMC igual ou superior a 30 indica obesidade. Outros fatores externos também devem ser considerados como indicadores.

Abordagens para Tratamento

O tratamento da obesidade requer um esforço multidisciplinar e envolve várias etapas. É fundamental promover mudanças nos hábitos alimentares e contar com acompanhamento profissional para atender às necessidades individuais de cada paciente, considerando as causas subjacentes e implementando intervenções eficazes.

A nutróloga enfatiza que, apesar do aumento das taxas de obesidade, é possível reverter esse quadro por meio da adoção de hábitos saudáveis. “Não se trata apenas de eliminar alimentos calóricos da dieta; o foco deve ser na busca por um equilíbrio alimentar. É viável desfrutar de uma variedade de alimentos desde que a base da alimentação seja composta por opções naturais como frutas, legumes e verduras”, conclui Emerick.