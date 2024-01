Dicas para realizar o recadastramento e prova de vida

O decreto nº 68.306, do Governo de SP, prevê a realização de recadastramento digital dos servidores e empregados públicos civis e militares ativos (ainda que afastados ou licenciados) da Administração Direta, Autarquias, inclusive as de regime especial e Fundações do Governo do Estado de São Paulo, para a atualização da base de dados cadastrais estaduais.

O prazo para realização do procedimento é até 17 de março deste ano (2024) e deve ser feito pelos servidores ativos.

São três as alternativas para o recadastramento:

Por meio do aplicativo SOU.SP.GOV.BR, onde os servidores podem fazer o Recadastramento e a Prova de Vida. O app está disponível nas plataformas Android e iOS. Por meio da Portal de Recadastramento (https://recad.sp.gov.br/). Nesta página, ao acessar com a senha do GOV.BR, é possível realizar o recadastramento digital, ou seja, a validação/alteração dos dados cadastrais. Além do site e do aplicativo, há ainda uma terceira opção (de segunda a sexta, no horário comercial): os servidores, empregados públicos e militares em atividade poderão obter suporte presencial para a realização do recadastramento nas unidades setoriais e subsetoriais de recursos humanos.

Abaixo, os canais de comunicação em caso algum problema: