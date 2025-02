Dicas para prevenir quedas de idosos no lar

Uma pesquisa apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) revelou que o risco de quedas em idosos pode ser calculado om base na capacidade de equilíbrio. O estudo demonstrou que, a cada segundo a mais que o idoso consegue manter a posição de tandem ou unipodal, a chance de queda nos seis meses seguintes diminui em 5%. Este teste, realizado rapidamente em clínicas e sem a necessidade de equipamentos sofisticados, serve como uma triagem inicial, indicando a necessidade de avaliações mais detalhadas sobre as causas do desequilíbrio, como fraqueza muscular ou problemas articulares.

Jéssica Ramalho, cofundadora e Diretora de Operações (COO) da Acuidar, rede de cuidadores especializados, esclarece que os fatores de risco para quedas no lar são diversos e precisam ser abordados de maneira integral. A especialista ressalta a importância da prevenção, que não se limita à intervenção profissional, mas também à conscientização dos familiares sobre como tornar o lar mais seguro para o idoso. “Modificações simples no ambiente garantem uma locomoção mais fácil e promovem maior autonomia ao idoso, reduzindo as chances de quedas e suas consequências”, reforça.

Além do auxílio de um profissional especializado, os familiares têm um papel fundamental na prevenção de quedas. Modificar o lar para facilitar a circulação do idoso tem um impacto significativo em sua segurança e bem-estar. Com pequenos ajustes no ambiente, é possível reduzir os riscos e oferecer mais independência ao idoso.

A seguir, confira dicas indicadas pela especialista para adaptar o ambiente do lar e aprimorar a rotina dos mais velhos.

Iluminação adequada

A iluminação nos espaços internos e externos da residência deve ser um dos primeiros pontos a serem revisados. Ambientes bem iluminados evitam que o idoso tropece em objetos ou mude sua trajetória devido à falta de visibilidade.

Luzes em corredores, escadas e ao redor de móveis são essenciais, principalmente durante a noite. “A iluminação correta permite que o idoso se movimente com segurança e previna acidentes causados pela visão prejudicada”, afirma Jéssica.

Retire obstáculos do caminho

Manter os ambientes livres de obstáculos é uma das medidas mais eficazes para evitar quedas. Móveis, tapetes, fios e outros objetos soltos podem ser facilmente esquecidos, mas representam um grande risco para a segurança do idoso. É importante que os espaços sejam organizados, com o mínimo de itens no caminho, especialmente nas áreas de maior circulação, como corredores e ao redor da cama.

Instale barras de apoio

As barras de apoio são essenciais em locais como banheiros, escadas e corredores. Elas oferecem suporte adicional ao idoso durante a locomoção, diminuindo a chance de quedas.

“As barras de apoio são fundamentais, principalmente em ambientes úmidos como o banheiro, onde o risco de escorregar aumenta. Elas ajudam o idoso a manter o equilíbrio e evitam acidentes graves”, aponta Ramalho. A instalação deve ser feita em pontos estratégicos, onde o idoso possa se apoiar com facilidade.

Evite pisos escorregadios

Os pisos escorregadios, como cerâmica, mármore ou pisos molhados, representam um risco significativo para quedas, especialmente em áreas como cozinha e banheiro. Optar por revestimentos antiderrapantes ou instalar tapetes com fundo emborrachado pode minimizar os riscos.

Vale ressaltar que manter o ambiente sempre seco, especialmente nas áreas de maior circulação, também é uma medida importante para garantir a segurança do idoso.

Cuide da postura e mobilidade do idoso

Além das mudanças no ambiente, é essencial que o idoso tenha acompanhamento profissional para avaliar sua mobilidade e postura. A fraqueza muscular, problemas articulares ou alterações no alinhamento postural podem aumentar o risco de quedas.

“Exercícios de fortalecimento muscular e alongamento, quando orientados por um profissional, são importantes para melhorar o equilíbrio e a confiança do idoso nas suas atividades diárias”, explica Jéssica. O acompanhamento contínuo de um fisioterapeuta ou cuidador especializado garante que o idoso se mova de forma segura e confortável, prevenindo quedas.