Dicas para melhorar a nota da redação no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será realizado daqui um mês e nesta reta final é hora de afinar os últimos detalhes. As provas serão aplicadas nos dias 3e 10 de novembro para cerca de cinco milhões de estudantes inscritos. No primeiro dia, serão cobrados conhecimentos de Ciências Humanas, Linguagens e redação. No segundo dia, serão avaliados Ciências da Natureza e Matemática.

Com valor de 1000 pontos, a redação requer prática, conhecimento e repertório cultural para que o estudante possa se sair bem. De acordo com a professora de Redação e Língua Portuguesa do Colégio Marista Santa Maria, Denise Vieira da Maia, escrever com frequência é uma das principais habilidades necessárias para um bom desempenho. “A redação do Enem pede que o aluno consiga ler, interpretar e concatenar ideias de maneira coesa e inteligente para se sair bem. Para isso é preciso treino e um bom repertório cultural”, orienta. Praticar em situações que simulem a prova também é interessante. Denise sugere que escrever em locais com barulho, distrações e administrar o tempo da escrita podem melhor preparar o candidato para o dia da prova.

Confira outra dicas importantes para a reta final do Enem 2024:

Treino leva à perfeição

O Enem pede uma redação dissertativa-argumentativa de 30 linhas. Para se acostumar ao modelo, o melhor é praticar regularmente a escrita e a argumentação de diferentes temas. Treinar e depois analisar criticamente o seu texto ajuda a encontrar pontos de melhoria e refinamento da escrita.

Siga bons exemplos

Estudar redações que receberam notas altas em provas anteriores pode fornecer caminhos valiosos sobre o que é esperado em termos de estrutura, argumentação e uso da língua.

Explore os eixos temáticos da redação ENEM

Grupos específicos, coletividade e meio ambiente. É importante reconhecer a relevância dessas possíveis temáticas presentes na redação, por isso tenha em mente dados estatísticos, históricos, obras literárias, filmes que estejam relacionados ao problema apresentado, que deverá ser discutido e solucionado durante a progressão e término do texto.

É importante a presença de argumentos de autoridade no desenvolvimento:

Os argumentos de autoridade, quando usados corretamente, podem fortalecer a argumentação da redação, além de gerar mais credibilidade ao que está sendo defendido. Para esse fim, o candidato deverá apresentar repertórios pertinentes e legitimados e interligar informações de maneira inteligente e produtiva. Quando bem utilizados, podem garantir 200 pontos tanto no critério 2 quanto no 3.

Conclusão do texto

A conclusão é a parte final do texto, onde a tese é reafirmada e os argumentos são sintetizados. Ela deve trazer um fechamento coerente e reforçar a mensagem central do texto, deixando claro para o leitor a posição defendida pelo autor. Certifique-se de que na proposta de intervenção há presença dos cinco elementos que garantem a nota máxima no critério 5 – agente, ação, modo/meio, finalidade e detalhamento. Além disso, os problemas apresentados no desenvolvimento 1 e 2 deverão ser resolvidos no parágrafo de conclusão. São procedimentos necessários para a nota máxima neste quesito.