Dicas para manter a energia e o equilíbrio no trabalho em 2025

No início de 2025, a nova Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS) entrou em vigor no Brasil, que inclui o burnout como doença ocupacional. Hoje, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt) aponta que esse transtorno mental atinge cerca de 30% dos trabalhadores no país. Por essa razão, o retorno às atividades profissionais em 2025 apresenta uma oportunidade para recalcular rotas e redefinir a relação com o trabalho.

De acordo com Daniel Moral, CEO e cofundador da Eureka, uma das principais redes globais de coworking, conciliar produtividade e bem-estar no trabalho é um desafio constante. “Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com a pressão de dar conta de todas as demandas profissionais enquanto equilibram suas atividades pessoais, tornando essencial encontrar um ritmo sustentável para a rotina”, diz.

Pensando em ajudar os trabalhadores nesse processo, o especialista listou cinco dicas para um trabalho com energia, mas sem estresse ou cansaço mental. Confira:

Criar um ritual matinal

Mais do que grandes planejamentos, pequenas ações podem ser de grande valia para estabelecer um ritmo positivo. Segundo Moral, desenvolver um “ritual” ajuda a tornar a rotina mais leve e agradável.

“Seja começar o dia com um café especial, uma caminhada matinal ou cuidados de skincare, encontre o que faz sentido para você e inicie o dia com isso”, recomenda o especialista.

‘Limpeza’ digital e mental

Desintoxicar a mente e organizar o próprio espaço de trabalho são passos importantes para obter clareza nas atividades profissionais. Por isso, desligar notificações desnecessárias nos dispositivos digitais, estruturar uma agenda eficiente e definir metas realistas são passos básicos para quem quer uma rotina sem dificuldades adicionais.

“Uma ideia prática é realizar reuniões diárias com colegas, para alinhar expectativas e renovar o foco coletivo”, acrescenta o CEO.

Investir no bem-estar

O cuidado pessoal é essencial para manter a produtividade. Praticar exercícios, meditar, ouvir músicas relaxantes e adotar hábitos alimentares saudáveis são algumas das ações que entram nessa lista.

Para Moral, integrar essas atividades à rotina de trabalho pode fazer toda a diferença. “No caso de escritórios compartilhados, é possível colocar o autocuidado em prática por meio do aproveitamento de áreas abertas ou espaços designados para relaxamento, que muitos coworkings oferecem. A interação social e o senso de comunidade característicos desses lugares contribuem demais para o bem-estar emocional”, explica.

Reaproveitar a criatividade

Retomar hobbies criativos ou explorar novos interesses pode trazer uma inspiração extra para realizar as tarefas do dia a dia, ajudando a renovar a energia no trabalho. “Momentos de descontração como leitura, pintura ou até um aprendizado novo geram um novo frescor na rotina, o que acaba recaindo tanto na vida pessoal quanto profissional”, pontua o especialista da Eureka Coworking.

Networking e amizades

Fortalecer e ampliar conexões é vital para manter uma boa saúde mental. Nesse sentido, Moral ressalta que, quando se trabalha em grandes centros comerciais ou em coworkings, há uma chance ainda maior de investir em laços tanto profissionais quanto pessoais.

“Aproveite o networking como uma ferramenta poderosa para trocar ideias, construir novas parcerias e amizades de forma inspirada”, reforça o executivo. “Uma boa dica é conversar informalmente com outras pessoas no coworking, seja no café ou nas áreas de convivência, e criar grupos de chat para compartilhar insights, discutir interesses em comum e até planejar colaborações futuras”, conclui.