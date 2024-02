Dicas para garantir um sono saudável durante a folia de Carnaval

Com a chegada do Carnaval, muitas pessoas se preparam para aproveitar os dias de festa e folia. No entanto, é fundamental lembrar que a diversão não deve comprometer a qualidade do sono para não prejudicar a saúde. Para garantir que os foliões desfrutem plenamente da festa e ainda cuidem da saúde do sono, o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, Diretor Médico e Especialista em Medicina do Sono da Biologix, compartilha cinco dicas valiosas.

1) Horário regular de sono: Manter um horário regular para dormir e acordar, mesmo durante o Carnaval, é crucial para o bom funcionamento do relógio biológico. Isso ajuda a evitar desequilíbrios no ciclo do sono e contribui para uma melhor qualidade de descanso.

2) Evitar estímulos noturnos: Antes de ir para a cama, é aconselhável evitar alimentos estimulantes, como cafeína e alimentos pesados. Além disso, a exposição à luz azul de dispositivos eletrônicos pode atrapalhar a produção de melatonina, o hormônio do sono. Portanto, reduzir o uso de smartphones e computadores antes de dormir é altamente recomendado.

3) Cuidados com a hidratação: Durante as festividades, é fácil esquecer a importância da hidratação. Manter-se bem hidratado não só é essencial para a saúde geral, mas também pode ajudar a minimizar os efeitos do cansaço e melhorar a qualidade do sono. Consuma água regularmente ao longo do dia e evite o excesso de álcool, que pode interferir negativamente no sono.

4) Descanso pré-folia: Antes de se envolver nas festividades carnavalescas, reserve um tempo para descansar e relaxar. Um cochilo curto pode ajudar a compensar a possível privação de sono durante as noites de folia, permitindo que o corpo se recupere e se prepare para a diversão.

5) Ambiente propício para dormir: Certifique-se de criar um ambiente propício para o sono, mesmo quando estiver hospedado em locais diferentes durante o Carnaval. Use máscaras de dormir, tampões de ouvido e escolha um local escuro para maximizar a qualidade do sono e minimizar os possíveis distúrbios causados pelo ambiente festivo.

“Seguindo essas dicas simples, os foliões podem garantir que o Carnaval seja uma celebração animada, sem comprometer a saúde do sono. A manutenção de hábitos saudáveis de sono é crucial para aproveitar ao máximo essa época de festas e garantir o bem-estar a longo prazo”, ressalta Dr. Geraldo.