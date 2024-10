Via Streaming – Dica da Semana: “É Assim que Acaba”

A norte-americana Collen Hoover é uma das escritoras de romance mais bem-sucedidas dos últimos anos, com diversas de suas obras entrando para a lista de mais vendidos – como “É Assim Que Começa”, “Verity” e “Todas as suas (im)perfeições”. Recentemente, em agosto de 2024, o seu livro “É Assim que Acaba”, que vendeu mais de 43 mil exemplares ao redor do mundo, recebeu uma adaptação cinematográfica com Blake Lively, Justin Baldoni e Brandon Sklenar como protagonistas. Apesar do filme ter se envolvido em várias polêmicas, inclusive um rumor de problemas entre a equipe nos bastidores, sua bilheteria ultrapassou os US$ 300 milhões no mundo, tornando-o um dos grandes sucessos comerciais de 2024.

Pouco depois de ter estreado nos cinemas, o filme já se encontra disponível no streaming da Max desde 11 de outubro. “É Assim que Acaba” conta a história de Lily Bloom (Lively), uma mulher com um passado traumático que decide recomeçar em Boston, onde vai realizar o sonho de abrir sua própria floricultura. Lá, ela vai conhecer o neurocirurgião Ryle Kincaid (Baldoni), o irmão bonito e bem-sucedido de Alyssa (Jenny Slate), sua melhor amiga excêntrica e extrovertida. Muito rapidamente os dois personagens vão se apaixonar um pelo outro e engataram um relacionamento. Porém, aos poucos, Ryle vai se mostrando o seu lado abusivo.

O comportamento violento e controlador do namorado de Lily faz com que ela se lembre de sua própria família, já que ela cresceu vendo sua mãe ser vítima de violência doméstica. Indecisa sobre perdoar ou não as atitudes de Ryle, a protagonista irá reencontrar o seu amigo de infância Atlas (Sklenar), que, assim como na infância, irá ajudá-la a enfrentar os momentos difíceis, além de abalar o seu relacionamento com Ryle. Ao longo do filme, Lily vai precisar acreditar em sua própria força para ter coragem de tomar uma difícil decisão sobre o seu futuro.