Diadema tem 30 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino

Diadema deu início ao ano letivo nas escolas municipais dia 07 de fevereiro em suas 61 unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental, além de 51 creches, entre conveniadas e da rede direta.

Entre as unidades educacionais, estão 18 escolas de Ensino Fundamental I, aquelas destinadas aos alunos do 1º ao 5º ano, e 16 no módulo Ensino Fundamental II, para estudantes do 6º ao 9º, na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Segundo a Prefeitura de Diadema, em resposta ao ABCdoABC, a Municipalidade Diademense não conta com escolas de Ensino Médio, porém, são 21 escolas no período integral, contudo, informou que, a partir de março e o retorno do Programa Mais Educação, serão 39 escolas que passarão a atender em período integral.

Como a cidade não conta com escolas municipais de Ensino Médio, ao todo, nas outras modalidades estão matriculados 30 mil alunos, e não há fila de espera.

Já para atender aos pequeninos, Diadema conta com 18 creches da rede direta e mais 33 conveniadas, totalizando 51 unidades, que juntas acolhem 7.823 crianças.

Quando a pauta é a fila de espera, a Prefeitura informou o número de crianças que aguardam uma vaga e o que está sendo feito para dirimir esse problema.

“A lista de espera está atualmente em 311 vagas. Para zerar essa lista o quanto antes, a Secretaria, em parceria com as creches, está promovendo uma avaliação das instalações das unidades para possível ampliação dos espaços e aumento do número de vagas ofertadas”, disse o comunicado enviado ao ABCdoABC.

Um obstáculo no meio do caminho da Educação Diademense

Sobre o fornecimento de materiais escolares e uniformes, a Prefeitura informou que todos os alunos receberão kits, cerca de 30 mil, e que foram investidos cerca de R$ 10 milhões.

No entanto, no meio do caminho, a Administração de Taka Yamauchi (MDB) encontrou um obstáculo: a falta de respeito e péssima gestão de seu predecessor, José de Filippi Júnior, que segundo a Prefeitura:

“Todas as escolas estão recebendo uma quantidade de kits para suprir as necessidades emergenciais. Como a gestão anterior não deixou Ata de Registro de Preços, os kits ainda estão em processo de aquisição”, diz o comunicado.

A Municipalidade informou, também, que foram montados 30.800 kits de uniformes, e que para os alunos novos, matriculados em 2025, esse item começará a ser entregue a partir da semana que vem, todavia, para os que já estavam matriculados, a entrega começa a partir da segunda quinzena de março.

Ações que devem entrar em andamento a partir de março

A Prefeitura concluiu o comunicado informando as próximas ações voltadas para a Educação de Diadema.

“No próximo dia 10 de março, a Secretaria de Educação iniciará o programa “Mais Educação”, que acontece no contraturno escolar, com oficinas de letramento, matemática, educação ambiental, cultura e esporte. Para atendimento direto aos estudantes de 6 (seis) a 10 (dez) anos, o intuito do programa é promover a equidade ao reconhecer o direito de todos e todas de aprender e acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental para o enfrentamento das desigualdades educacionais”, finalizou o documento.