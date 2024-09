Diadema não pode ir contra maré favorável, alerta Márcio França

Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do governo do presidente Lula, Márcio França exaltou o governo do prefeito Filippi e avisou que o melhor ainda está por vir. “A maré está para um lado e, com o Filippi, Diadema vai seguir essa maré. Não é possível alguém querer ir contra a maré.”

Márcio França pontuou que Diadema sempre colheu bons frutos com o presidente Lula e que a volta de Lula à Presidência da República significou também o retorno de projetos estruturantes para a cidade. Mais de R$ 800 milhões em investimentos já foram anunciados pelo presidente Lula para Diadema, em recursos para o Novo Hospital Municipal, o CEU do Promissão e o CEU Fabíola, no Inamar, para o Periferia Viva, de urbanização dos núcleos Gazuza e Marilene e para o futuro viaduto da Avenida Dona Ruyce Ferraz Alvim.

“Diadema é uma cidade que depende desse apoio do governo federal. O Filippi arrumou a casa, arrumou dinheiro para construção de obras essenciais e a cidade está andando para frente. Na cidade onde nasci, em São Vicente, temos um ditado: ‘Quem anda para trás é caranguejo’. Só maluco anda para trás”, afirmou Márcio França.

O ministro fez comparação entre o time de Filippi e o grupo do candidato do MDB, Taka Yamauchi, formado por inúmeros integrantes do governo de Lauro Michels. “Em algumas cidades, sabemos que é possível comparar porque há bons projetos em jogo. Aqui, não tem como comparar. Filippi é muito mais preparado”, citou Márcio França. “Se fosse uma situação normal, daria até para escolher. Mas aqui é uma questão inacreditável. Imagina que você arrumasse um jeito, a maré indo pra lá, barco pra lá, rio pra lá, e você pegar o negócio ao contrário? Só loucura. O lado contrário é, sim, um barco furado.”

O presidente Lula conhece a realidade de Diadema, cidade que ele frequenta desde os anos 1960, e viu de perto as transformações dos governos do PT no município. Por outro lado, Taka associou o chefe de Gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, com o líder do PCC, Marcos Herbas Camacho, também com o apelido de Marcola. Ribeiro processou Taka por injúria e difamação, inclusive.

“Vamos seguir a Sandra de Sá e, como a música dela, ‘taca fora no lixo’. O caminho da segurança, das portas abertas, das boas relações com o governo federal é com o Filippi”, declarou. “Filippi, com apoio do Geraldo Alckmin e do Lula, você terá muito apoio para favorecer os moradores desta cidade que você tanto ama, para fazer um governo melhor. No primeiro governo, você teve de consertar muitas coisas. Agora, com a casa arrumada e com a parceria com o presidente Lula, Diadema só vai ganhar.”