Diadema melhora indicadores em dois tipos de delitos

Nos últimos dias, o ABCdoABC tem apresentado os números de roubos e furtos nas sete cidades do Grande ABC, de acordo com dados disponíveis no site da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, neste conteúdo você acompanha os índices referentes à cidade de Diadema.

No município, além das forças de Segurança, existem totens de vigilância que estão espalhados em 25 pontos e que, segundo um levantamento da Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema, contribuíram para a redução de 20% em alguns delitos, em um conteúdo divulgado em novembro de 2024.

Porém, de acordo com os dados disponíveis no site da SSP-SP, furtos de veículos, furtos outros e roubos outros tiveram alta nas ocorrências, contudo, roubo de cargas e roubo de veículos apresentaram queda, conforme segue:

Três indicadores em alta

Assim, no delito furtos de veículos, Diadema registrou 74 casos em dezembro de 2024, já em janeiro de 2025 o índice teve alta de cerca de 18,99%, chegando a 88 ocorrências.

No quesito furtos outros, a cidade contabilizou 259 delitos desse gênero nos últimos trinta dias de 2024 contra 302 em janeiro de 2025, com elevação de aproximadamente 16,61%.

Já sobre o crime de roubos outros, o município anotou 195 ocorrências em dezembro de 2024, enquanto em janeiro de 2025 foram registrados 268 casos do crime, uma aumento em torno de 37,5%.

Números melhores em dois indicadores

Das altas nos índices criminais para os indicadores que mostraram queda, são os delitos de roubos de cargas e roubos de veículos.

Dessa maneira, o indicador de roubos de cargas apresentou queda de aproximadamente 33%, já que em dezembro de 2024, a cidade teve 06 casos desse delito, enquanto que em janeiro de 2025 foram registradas 02 ocorrências.

Na mesma tendência de queda, proprietários tiveram seus veículos roubados em 59 ocorrências em dezembro de 2024, já em janeiro de 2025, esse crime foi responsável por 39 registros, uma redução em torno de 34% sobre o indicador do último mês do ano passado.