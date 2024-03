Diadema figura entre as cidades com melhor saneamento do Brasil

Diadema figura entre as cidades com melhor sistema de saneamento do Brasil. No 16º Ranking do Saneamento com o foco nos 100 municípios mais populosos do Brasil, realizado pelo Instituto Trata Brasil (ITB), em parceria com GO Associados, Diadema aparece em 36ª posição. Na região do Grande ABCD, a cidade aparece como a segunda cidade com melhor sistema de abastecimento.

Em fevereiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já havia mostrado que a cidade tem a segunda maior cobertura de abastecimento de água do País, e é a primeira considerando municípios com mais de 2.000 habitantes, com 99,84% dos moradores sendo abastecidos pela rede de água. Os números mostram a importância das políticas públicas desenvolvidas na cidade.

Para produzir o ranqueamento, foram levados em consideração indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano-base de 2022, publicado pelo Ministério das Cidades. Desde 2009, o Instituto Trata Brasil monitora os indicadores dos maiores municípios brasileiros com base na população, com o objetivo de dar luz a um problema histórico vivido no país.

A falta de acesso à água potável impacta quase 32 milhões de pessoas e cerca de 90 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto, refletindo em problemas na saúde para a população que diariamente sofre, hospitalizada por doenças de veiculação hídrica.

“O resultado de Diadema é bastante superior à média nacional, tanto para o abastecimento de água quanto para o esgotamento sanitário,” afirmou na ocasião do anúncio do IBGE o técnico do instituto, Bruno Mandelli. “Quando analisamos os municípios com mais 200 mil habitantes, Diadema apresentou a maior taxa de abastecimento de água e a segunda maior de esgotamento sanitário”, completou.

Os bons números de Diadema foram atribuídos pelo prefeito José de Filippi Júnior aos anos de trabalho desenvolvido na cidade pela Saned, a Companhia de Saneamento de Diadema, que foi fundida à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em 2014. “Isso é resultado de políticas públicas”, pontuou. Sinto muito orgulho de ter sido o prefeito que criou a Saned e os dados mostram que o poder público fez o dever de casa”, concluiu.