Diadema entrega 252 apartamentos na Vila Conceição

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), ao lado do Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado de São Paulo, Marcelo Branco, entregou 252 apartamentos do Residencial Parque Real, na Vila Conceição.

Mais de 5.000 unidades habitacionais serão entregues

Segundo Taka, em seu programa de governo está prevista a entrega de 5.000 unidades habitacionais.

Marcelo Branco e Taka Yamauchi conversaram com a imprensa ao final da solenidade de entrega

“A gente vem conversando bastante com o Secretário Marcelo, nosso plano de governo incorpora mais de 5.000 unidades e conta com o governo do Estado que vem já realizando essas unidades aqui”, projetou o prefeito.

Estiveram presente no evento, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), além de vereadores da cidade e outras autoridades.

Já o Secretário Marcelo mensurou em números o tamanho do programa habitacional do governo do Estado.

Marcelo falou sobre os outros projetos em andamento a serem levados para Diadema

Secretário fala em mais de 6.800 unidades sendo construídas

“A gente sabe que a população do Brasil inteiro deseja ter uma habitação própria. Por isso, hoje estamos fazendo uma entrega em Diadema, o maior programa habitacional de todos os tempos, com mais de 6.800 unidades construindo aqui no ABC. Mais de 1.000 unidades ainda em construção aqui em Diadema, e com o Taka, tivemos a oportunidade de discutir outros programas habitacionais, estamos estruturando alguns projetos para fazer aqui em Diadema, e é assim que a gente vai conseguir fazer com que a população tenha mais qualidade de vida”, pontuou Branco.

Taka ressaltou ainda que a entrega dos apartamentos é a realização de um sonho, que se transforma em realidade.

“252 unidades, 252 sonhos de famílias que têm um lar, graças ao trabalho do governo do Estado, representando nosso governador Tarcísio, o Secretário de habitação estadual, Marcelo Branco. A gente sabe do esforço incansável que a gente tem para que possa nutrir os municípios com muito mais projetos como esse e abastecer e fomentar, acima de tudo, o respeito à famílias”, explicou o chefe do Executivo Diademense, que concluiu sobre as próximas entregas.

Neste momento, 252 famílias foram contempladas com um apartamento na Vila Conceição

“Ainda nesse ensejo programa da CCA (Carta de Crédito Associativa), da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), junto com a secretaria estadual de habilitação, o Marcelo, no final de março vai entregar mais 200 unidades, que é vizinho aqui. A gente sabe que esse trabalho é incansável, e que o governador Tarcísio vem fazendo um belo trabalho, principalmente na habitação, que é a prioridade do governo Estadual”, finalizou Taka.