Diadema convoca servidores para ação conjunta no enfrentamento a dengue

“Só vamos conseguir enfrentar a dengue se tivermos um compromisso coletivo. É um trabalho que todos precisam fazer juntos”, alertou o secretário municipal da Saúde de Diadema, José Antônio da Silva. A afirmação foi feita, na manhã desta quinta-feira (15/02), durante reunião entre representantes de todas as pastas da Prefeitura para sensibilizar os agentes públicos sobre a importância de multiplicar as informações e adotar medidas para eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da doença.

A principal delas foi designar profissionais, dentro de cada serviço municipal, para vistoriar e acabar com criadouros do Aedes nos prédios próprios. “Não é preciso muito tempo para vistoriar o ambiente de casa ou do trabalho e prevenir a doença. São medidas simples como acabar com recipientes ou locais que acumulem água”, reforça a responsável pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Cristina Marins. Em casos específicos, os serviços de manutenção e saúde serão acionados.

A equipe de saúde ainda apresentou informações gerais sobre a doença, o contexto epidemiológico no país e na cidade, as ações realizadas pela Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), esclareceu dúvidas dos profissionais, além de reforçar a importância de poder público e população estarem unidos. “A ideia é fazer essa conversa para que sejam multiplicadores dessas informações e ajudem nesse cuidado com a dengue, compartilhando com colegas de trabalho, vizinhos e familiares”, ressaltou Cristina.

10 minutos por semana

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou uma cartilha com as principais ações, recomendando 10 minutos por semana para eliminar o vetor da doença. Confira aqui a cartilha. A Prefeitura de Diadema também produziu material com as recomendações baseadas nas principais situações registradas na cidade. Acesse aqui.

ADL

Para mensurar o nível de infestação de larvas do mosquito, o município realiza a Avaliação de Densidade Larvária (ADL) a cada três meses. A taxa varia de zero a quatro e quanto mais próximo do zero, menor é a população estimada de mosquitos adultos na época do levantamento, e consequentemente menores a chance de transmissão de dengue na população.

Em janeiro, a UVZ realizou a primeira avaliação de 2024 e a taxa ficou entre 1 e 4, o que significa risco de alerta para a dengue. “O mosquito está presente em ambiente urbano. Assim que as pessoas retornarem do carnaval e das viagens, trazendo o vírus, é possível ter um “boom” da doença caso a população não adote as medidas para acabar com o mosquito. E a nossa responsabilidade como cidadão é olhar, orientar e tomar a medida necessária para evitar uma situação pior”, ressalta a médica veterinária e coordenadora da UVZ, Nanci do Carmo. “Se cada um fizer a sua parte, vai dar certo”, completa.

Vacina

O secretário municipal de saúde lembrou que, neste momento, Diadema não contará com imunização da dengue, já que não se enquadra nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde (MS). Atualmente, o imunizante será destinado a municípios prioritários com alta transmissão da doença. Entretanto, é preciso ficar atento.

De acordo com a enfermeira e coordenadora do Serviço de Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD), Selina Santos, “há expectativa de piora ou aumento de casos até abril, já que estamos em época de chuvas e altas temperaturas”. Essas são condições ideais para a proliferação do mosquito. Até a primeira quinzena de fevereiro de 2024, Diadema registrou 15 casos.

Ações realizadas

Desde o início do ano, a Prefeitura já realizou mutirões de limpeza e atividade casa a casa como ações de saúde pública contra a dengue. O próximo Mutirão contra a Dengue será no dia 21 deste mês.

Para denunciar sobre riscos e potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, a a população pode entrar em contato por telefone (08007710 963), whatsapp (11 40595892) e email czz@diadema.sp.gov.br.