Diadema abre inscrições para Oficinas Culturais 2025

A Secretaria de Cultura de Diadema anuncia a abertura das inscrições para as Oficinas Culturais 2025. O programa oferecerá atividades gratuitas em diversas linguagens artísticas, incluindo música, dança, teatro, audiovisual, literatura, hip hop, artes visuais, cultura digital, cultura popular, humanidades e o projeto 60+, voltado ao público idoso.

As inscrições estarão abertas de 17 de fevereiro a 30 de março, e as aulas têm início previsto para o dia 10 de março de 2025. As vagas são limitadas e distribuídas conforme a faixa etária indicada para cada curso.

Os interessados podem se inscrever por meio do formulário online disponível no link.

Além da inscrição virtual, os moradores também podem comparecer aos centros culturais do município para realizar o cadastro presencialmente. No ato da inscrição, será necessário apresentar endereço completo, CPF, RG, telefone e e-mail para contato.

O preenchimento do formulário não garante a participação, pois a seleção será realizada de acordo com a disponibilidade de vagas. Os dados pessoais coletados serão utilizados exclusivamente para fins de recrutamento e seleção, conforme as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 99957-1817.