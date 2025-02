Ribeirão Pires abre credenciamento de artistas para calendário cultural e turístico

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura, anuncia a abertura do Chamamento Público nº 003/2025, destinado ao credenciamento de artistas para participarem da programação cultural da cidade ao longo do ano.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o cenário artístico local, mapeando talentos e proporcionando oportunidades para que atuem nos eventos e atividades promovidos pela administração municipal.

O chamamento é voltado a profissionais de diferentes expressões artísticas, incluindo:

Músicas de diferentes gêneros musicais;

de diferentes gêneros musicais; Artes visuais (pintura, escultura, grafite, fotografia, entre outras);

(pintura, escultura, grafite, fotografia, entre outras); Artes cênicas (teatro, dança, performances, intervenções artísticas);

(teatro, dança, performances, intervenções artísticas); Atividades lúdicas e interativas (contação de histórias, oficinas culturais, apresentações educativas);

Com credenciamento aberto a partir desta terça-feira (18), os interessados podem se inscrever ao longo do ano. Para isso, devem encaminhar a documentação necessária para o e-mail ([email protected]) ou realizar a inscrição presencialmente, conforme descrito no item 3.1 do edital, que está disponível no link do edital.

A iniciativa faz parte da estratégia do município para impulsionar o setor cultural e estimular a participação dos artistas locais e regionais nos eventos oficiais. O credenciamento possibilita a contratação dos artistas para integrarem a programação sistemática do calendário de eventos da cidade, como festivais, feiras culturais, exposições, apresentações em espaços públicos, entre outras atividades promovidas pela Prefeitura da Estância.

Para mais informações, também é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4823-7444.