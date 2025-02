Diadema abre inscrições para arte educadores

A Secretaria de Cultura de Diadema está com inscrições abertas para arte educadores para as oficinas de artes visuais, cênicas, integradas, dança, música, humanidades, hip-hop, audiovisual, cultura popular e digital. Os interessados devem preencher o formulário por meio do link.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar o CNPJ, Estatuto Social, Certidão Negativa de Tributos Federais, Certificado de Conclusão na Área artística (se houver), currículo e portfólio profissional.

Os dados pessoais coletados serão única e exclusivamente utilizados com a finalidade de recrutamento e seleção de arte educadores para participação nas OFICINAS CULTURAIS, restritos às pessoas devidamente autorizadas, e serão tratados conforme a legislação aplicável, em especial a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Ao preencher este formulário, de forma livre e consciente, fica autorizado o uso dos dados pessoais para finalidades e condições aqui estabelecidas.