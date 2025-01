Dia Nacional do Fusca: saiba onde comemorar

O carro mais carismático do mundo tem um dia para chamar de seu no Brasil. O próximo 20 de janeiro é dedicado ao Dia Nacional do Fusca, data que celebra a história do mais tradicional modelo da Volkswagen. Pelo Brasil, clubes e fãs, sempre apaixonados, comemoram o legado do ‘Besouro’ com encontros, ‘fusqueatas’ e muita festa.

Veja as celebrações do Dia Nacional do Fusca em 2025:

Fusca Clube do Brasil

Data: 19 de janeiro de 2025, das 9h às 14h

Local: Av. Rotary, 624 (Shopping São Bernardo Plaza), São Bernardo do Campo, São Paulo

Atrações e informações: Exposição de carros, barracas de vendas de miniaturas, antiguidades, roupas e acessórios, praça de alimentação e sorteio de prêmios. Entrada gratuita. Estacionamento liberado mediante doação de 2 kg de alimentos.

Clique aqui para mais informações.

Fusca Clube de Pedreira

Data: 18 de janeiro de 2025, a partir das 8h

Local: Av. Dr. Jorge Duprat Figueiredo, 137 (Nagoya Outlet Pedreira), Pedreira, São Paulo.

Atrações e informações: Exposição de carros, praça de alimentação, mercado de pulgas e shows. Entrega de kit de boas-vindas para os 300 primeiros veículos participantes. Entrada: um pacote de fralda geriátrica tamanho G (por veículo participante).

Clique aqui para mais informações.

California Volks

Data: 19 de janeiro de 2025, a partir das 10h

Local: Rua Marcos Marcarian, 377 (VAT Rock Bar), Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo

Atrações e informações: Exposição de carros. Entrada gratuita.

Clique aqui para mais informações.

Volkswagen Clube do Rio de Janeiro

Data: 20 de janeiro de 2025, às 9h30

Local: Rua Professor Eurico Rabelo (Saída do Maracanã, em frente ao Museu do Índio), Maracanã, Rio de Janeiro

Atrações e informações: ‘Fusqueata’ passará pelo Túnel Rebouças, Estrada Lagoa-Barra, Avenida das Américas e terá dispersão na Linha Amarela.

Clique aqui para mais informações.

Clube CAF (Clube de Amigos Fusqueiros – Belo Horizonte)

Data: 18 de janeiro de 2025, às 8h30

Local: Rod. BR 356, Km 4, s/n (Copasa Cercadinho/BH Shopping), Belo Horizonte, Minas Gerais

Atrações e informações: ‘Fusqueata’ em direção ao Milhão (Florestal). Em caso de chuva forte, o evento será cancelado.

Clique aqui para mais informações.

Clube do Fusca de Poços de Caldas

Data: 19 de janeiro de 2025, às 9h

Local: Praça José Affonso Junqueira (atrás do Palace Hotel), Poços de Caldas, Minas Gerais

Atrações e informações: Exposição de carros.

Clique aqui para mais informações.

DNF Curitiba

Data: 18 e 19 de janeiro de 2025, das 10h às 18h (sábado) e das 9h às 17h (domingo)

Local: R. Monsenhor Boleslau Falarz, 200 (Colégio Arquidiocesano), Curitiba, Paraná

Atrações e informações: Exposição de carros. Entrada de pedestres R$ 10/ Entrada para modelos em exposição R$ 80 (sábado) e R$ 60 (domingo)

Clique aqui para mais informações.

Clube Antigos do Farol

Data: 19 de janeiro de 2025, concentração às 14h

Local: Praça da Bandeira, Aracajú, Sergipe

Atrações e informações: ‘Fusqueata’ em direção ao Kartódromo Emerson Fittipaldi (Orla do Atalaia).

Clique aqui para mais informações.

Fusca: uma história que não tem fim

O Fusca iniciou as operações da Volkswagen no Brasil, em 1953, montado em um galpão no bairro do Ipiranga. Seu motor tinha 1.200 cm³. A partir de 1959 começou a ser fabricado no País, já na unidade Anchieta, até 1986. Durante todo esse período, o Volkswagen Sedan foi sempre equipado com diferentes versões do motor quatro-cilindros, refrigerado a ar – o câmbio foi sempre manual de quatro marchas e a tração, traseira. Primeiro, o motor passou de 1.200 cm³ para 1.300 cm³, a partir de 1967, com 45 cv brutos. Em seguida, ganhou a versão de 1.500 cm³, introduzida em 1970, com 52 cv brutos. A potência veio associada à bitola traseira 62 mm maior, o que alterou o porte do modelo e lhe rendeu o apelido de “Fuscão”. A versão de 1.600 cm³ viria em 1974, com dupla carburação, que rendia 65 cv brutos. Essa mudança veio acompanhada de aumento também na bitola dianteira, além de para-brisa maior, sistema de ventilação interna e pisca-alerta. Ao longo dos anos foram sendo introduzidas melhorias como a coluna de direção bipartida, duplo circuito de freios independentes e comando do limpador de para-brisa na coluna de direção (1977), volante de polipropileno texturizado e as lanternas traseiras grandes e arredondadas apelidadas de “Fafá” (1979), aquecimento interno e ignição eletrônica (1983), entre outras. O modelo teve também várias reestilizações e séries especiais, como a Prata, de 1979. Do original Volkswagen Sedan, o nome foi oficialmente substituído por Fusca em 1983. Em 1984, o modelo ganhou freios a disco na dianteira e passou a ser produzido apenas na versão 1.600 – no ano seguinte receberia versão 1.600 movida a etanol.

Sua produção foi retomada em 1993 e durou até 1996. Ao longo de toda a sua história, o Fusca teve mais de 3,1 milhões de unidades vendidas no Brasil. E, até hoje, estima-se que 1,7 milhão de unidades do modelo circulem no País.

Garagem VW e Certificado de Veículos Clássicos

A Volkswagen do Brasil preserva o legado do Fusca e orgulha-se de manter três preciosas unidades em sua Garagem VW. A unidade mais antiga do acervo da marca alemã no Brasil é datada de 1986: o simpático Fusca na cor vermelho Fênix Metálico é equipado com motor 1.600 cm³ a álcool e transmissão de quatro marchas. A unidade tem número de chassi HP000001. O segundo modelo é um 1993, chamado popularmente de Fusca Itamar. O exemplar tem chassi número PP00001, é o primeiro produzido na segunda fase de manufatura, e o mesmo veículo apresentado a Itamar Franco na celebração do retorno da produção. Pintado na cor Prata Lunar, ele possui algumas particularidades, como lanternas traseiras “fumê”, que atualmente poderiam ser facilmente chamadas de lanternas com máscara negra. Do lado de dentro, os bancos são os mesmos das unidades Gol da época, assim como seu volante. A unidade tem motor 1.600 cm³ a álcool e conta com tanquinho de gasolina. O hodômetro marca míseros 352 km percorridos. A última unidade da Garagem é um Fusca 1996. O conversível tem chassi número TP006623 e é pintado na cor Branco Geada. Com capota preta, traz o 1600 cm³ a gasolina, com motor injetado para o mercado mexicano. Foi convertido a conversível pela Sulam, tradicional transformadora de veículos, fundada em 1973.

As três preciosidades ostentam o Certificado de Veículos Clássicos Volkswagen. O documento oficial, com número serial único, reconhece e exalta as características de produção de modelos clássicos fabricados em território nacional, e fornece dados originais de produção, que podem ser úteis para preservar e restaurar os veículos da marca.

A ‘Certidão de Nascimento’ é emitida através do VW Collection para veículos que tenham pelo menos 20 anos. A solicitação pode ser feita de maneira online no site oficial, com o custo de R$ 500 e frete.

O valor arrecadado com as vendas do Certificado de Veículos Clássicos Volkswagen suporta financeiramente a Garagem VW na preservação e no restauro dos veículos do acervo histórico.