São Bernardo Plaza recebe atração temática inspirada no universo de Miraculous™

O São Bernardo Plaza Shopping está com uma programação imperdível de lazer e entretenimento. Neste mês, o empreendimento recebe a atração temática inspirada em um dos desenhos mais amados pelas crianças: Miraculous™ – As Aventuras de Ladybug. A atração, que conta com um labirinto e dois escorregadores que levam para uma piscina de bolinhas, garante a diversão do público infantil que visita o shopping center.

Localizada na Praça de Eventos, no Piso L1, o espaço de brincadeiras fica disponível até 16 de fevereiro. A atração é um convite para o universo lúdico de Miraculous, por isso, todos os brinquedos possuem estampa que imita o uniforme da LadyBug. É possível identificar os tons de preto e vermelho na piscina de bolinhas, no circuito de obstáculos e nos dois escorregadores.

Os valores para brincar variam entre R$60,00 e R$90,00. O espaço infantil opera durante o mesmo horário do shopping, de segunda à sábado, das 10h às 22h e, aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Miraculous™ acompanha as aventuras de dois adolescentes aparentemente típicos com identidades secretas, Marinette e Adrien, que magicamente se transformam nos super-heróis Ladybug e Cat Noir para salvar a cidade de Paris de vilões inesperados! Enquanto a sensação global celebra seu 10º aniversário em 2025, o universo Miraculous™ continua a cativar o público por meio da série de TV animada, filmes e conteúdo digital, bem como produtos de consumo, jogos, eventos ao vivo e muito mais. Com amplo apelo para todas as idades, as cinco temporadas do programa estão disponíveis em mais de 150 países ao redor do mundo. Este ano, a emoção aumenta com a estreia de mais uma animação de TV, e a sexta temporada está programada para começar a ser entregue. Miraculous™ se tornou uma sensação digital com mais de 40 bilhões de visualizações no YouTube; mais de 740 milhões de produtos vendidos e as vendas no varejo ultrapassaram US$ 1,5 bilhão. Miraculous™ é o vencedor de 40 prêmios, incluindo Melhor Série de Animação na categoria Programação Infantil no Kidscreen Awards de 2023.