Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: Veja 5 pilares para uma cidade acessível e inclusiva

No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro, a AACD chama atenção para a acessibilidade nas cidades, a fim de garantir que todos possam se locomover e participar plenamente da vida urbana. Com mais de 70 anos de atuação, a instituição é referência nacional em ortopedia e na reabilitação de pessoas com deficiência física.

Uma cidade acessível e inclusiva permite que todos trabalhem, estudem e se divirtam com segurança e autonomia. A AACD destaca, abaixo, 5 pilares fundamentais:

Saúde

É primordial que todas as pessoas com deficiência tenham acesso a um processo de reabilitação de excelência. Além de um direito garantido em lei, é o ponto de partida para que possam exercer sua cidadania de forma plena.

Infraestrutura

Calçadas bem pavimentadas e sem obstáculos, rampas de acesso em locais públicos e privados são essenciais. Além do transporte público adaptado com veículos acessíveis, elevadores funcionais e banheiros públicos adaptados com espaço para cadeirantes.

Comportamento

O capacitismo é um tipo de discriminação que trata a pessoa com deficiência como incapaz ou inferior. É importante utilizar o termo “pessoa com deficiência” e evitar expressões ou atitudes preconceituosas que reduzam a pessoa à sua deficiência.

Educação

Estruturas escolares adaptadas com rampas e carteiras ajustáveis, além da capacitação de professores e orientação dos demais alunos para lidar com a diversidade são necessários. Ações que garantam a inclusão desde os primeiros anos de ensino, assim como apoio para acesso ao ensino superior e mercado de trabalho também são bons exemplos.

Oportunidade

Programas de capacitação para profissionais com deficiência, assim como ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos fazem a diferença. Flexibilidade na jornada de trabalho, com possibilidade de trabalho remoto, e conscientização dos colaboradores sobre a importância da inclusão são ótimas práticas.