Dia Nacional da Saúde: Apenas 22% dos brasileiros praticam atividade física diariamente

O Dia Nacional da Saúde, comemorado anualmente em 5 de agosto, é uma data que nos lembra da importância de manter hábitos saudáveis e cuidar do bem-estar físico e mental. Este dia é uma homenagem ao nascimento do médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que teve um papel fundamental na erradicação de epidemias no Brasil e na promoção de políticas públicas de saúde.

Cuidar da saúde vai além de evitar doenças. Envolve a adoção de uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividades físicas, a manutenção de uma boa qualidade do sono e o cuidado com a saúde mental. Esses hábitos são essenciais para uma vida mais longa e com qualidade.

Atualmente, 52% dos brasileiros não praticam atividades físicas regularmente, de acordo com a Pesquisa Saúde e Trabalho do Sesi. Dentre os que se exercitam, 22% o fazem diariamente, 13% pelo menos três vezes por semana e 8% duas vezes por semana.

Além disso, o mercado de alimentos de saúde e bem-estar global crescerá US$452,93 milhões até 2027, conforme prevê a empresa canadense de pesquisa de mercado Technavio. A taxa anual de crescimento para o segmento será de 8,5% durante o período. As categorias de alimentos analisadas pela empresa foram o de alimentos naturais saudáveis, alimentos funcionais, alimentos BFY (Better For You, ou “Melhor Para Você” na tradução literal), alimentos orgânicos e produtos de intolerância alimentar.

Edmar Mothé, CEO da Bio Mundo, é um exemplo de dedicação à saúde. Adepto do esporte, pratica futebol desde jovem e não consegue viver sem atividade física. “O futebol sempre fez parte da minha vida. Não consigo imaginar um dia sem me exercitar. A prática regular de esportes me trouxe disposição e melhorou minha saúde e imunidade”, comenta Mothé. Ele também ressalta a importância da alimentação saudável: “Adotar uma dieta equilibrada fez uma enorme diferença na minha vida e na vida da minha família. Sentimos uma melhora significativa na disposição ao longo dos anos e fiz disso o meu negócio mais lucrativo.”

A nutricionista Fernanda Larralde, da Bio Mundo, destaca a relevância de uma alimentação balanceada como pilar fundamental para uma vida saudável. “Uma dieta rica em nutrientes é crucial para o bom funcionamento do organismo. Alimentos naturais e minimamente processados fornecem vitaminas e minerais essenciais que ajudam a prevenir doenças e a manter a energia e disposição ao longo do dia”, afirma Larralde.

Ela ainda reforça a importância de escolher alimentos frescos e variados, priorizando frutas, verduras, legumes, proteínas magras e grãos integrais. “A alimentação saudável não precisa ser complicada. Pequenas mudanças, como reduzir o consumo de açúcar e sal, evitar alimentos ultraprocessados e incluir mais vegetais nas refeições, já fazem uma grande diferença na saúde a longo prazo”, recomenda a nutricionista.

A preocupação com a saúde também é refletida nas estatísticas de doenças crônicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 45% dos brasileiros sofrem de hipertensão arterial, e 7% são diagnosticados com diabetes. Esses números evidenciam a necessidade de uma abordagem preventiva e de cuidados contínuos com a saúde.

Além da alimentação, a prática de atividades físicas é fundamental. Segundo Fernanda, exercícios regulares ajudam a controlar o peso, melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico e promover a sensação de bem-estar. “Encontrar uma atividade física que você goste e praticá-la regularmente é uma das melhores formas de cuidar da saúde. Pode ser uma caminhada, andar de bicicleta, nadar ou até dançar. O importante é se movimentar”, sugere.

Neste Dia Nacional da Saúde, é importante refletir sobre os hábitos diários e fazer escolhas que promovam o bem-estar. Investir na saúde é investir em qualidade de vida e em um futuro mais saudável.