Dia Nacional da Mamografia: Ribeirão Pires tem filas zeradas e média de 267 exames por mês da especialidade

Na próxima segunda-feira, 5 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional da Mamografia. Em Ribeirão Pires, a municipalidade realiza no CAISM (Centro Integral à Saúde da Mulher) os exames de forma gratuita. Com a inauguração do equipamento, em maio de 2022, e em apenas dois meses, a Estância zerou a fila de espera pelo procedimento. Atualmente, a unidade realiza, em média, 270 exames realizados por mês.

Durante o último ano, Ribeirão Pires realizou 3.207 mamografias. O CAISM tem uma capacidade mensal de 400 procedimentos por mês. Capacidade essa que representa um crescimento de 248% com relação aos procedimentos realizados anteriormente no Hospital e Maternidade São Lucas.

De acordo com o secretário de saúde, Clovis Volpi, o equipamento tem papel fundamental na saúde pública da cidade. “O CEM/CAISM foram os primeiros equipamentos a serem inseridos em um padrão, seguido hoje pelas unidades de saúde da Atenção Primária. Trabalhamos com tempo mínimo de espera para realização de exames de mamografia, garantindo o direito e o bem-estar das mulheres de nossa cidade”, disse.

O atendimento no CAISM é realizado por meio de encaminhamento da rede de Atenção Primária – UBSs e USFs de Ribeirão Pires. Localizado na Avenida Humberto de Campos, 70 – Vila Suissa, o CAISM/CEM funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.