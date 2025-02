Dia Nacional da Mamografia: Carretas oferecem exames gratuitos em São Paulo

As carretas de mamografia estão presentes em diversas localidades do estado de São Paulo, incluindo Mogi das Cruzes, Pariquera-Açu, Adamantina, Itajobi e Bariri. Para realizar o exame, as mulheres com idades entre 35 e 49 anos e aquelas com mais de 70 anos devem apresentar um pedido médico.

Em alusão ao Dia Nacional da Mamografia, celebrado nesta quarta-feira (5), o governo paulista destaca a oferta desse exame por meio das chamadas “carretas da mamografia”. Esta data, instituída em 2008, visa aumentar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

No ano de 2024, entre janeiro e novembro, foram realizados 1,2 milhão de exames de mamografia no estado, uma redução em comparação ao ano anterior, que contabilizou 1,3 milhão. Em contrapartida, o número de atendimentos relacionados ao câncer de mama cresceu 3%, passando de 521.014 em 2023 para 537.123 em 2024.

A entrada principal para o tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) se dá nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que encaminham os pacientes para serviços especializados conforme a necessidade.

Os interessados podem consultar os locais e horários disponíveis para os exames nas carretas durante o mês de fevereiro:

Carreta da Mamografia em Mogi das Cruzes

Data: De 4 a 15 de fevereiro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Adriano Alvez da Silva – S/N – Vila Mogilar – CEP: 0877-3555

Carreta da Mamografia em Pariquera-Açu

Data: De 4 a 15 de fevereiro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Olímpica, S/N – Centro de Eventos – CEP: 11930-000

Carreta da Mamografia em Adamantina

Data: De 3 a 15 de fevereiro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Ademar de Barros,200 – Centro – CEP: 17800-000

Carreta da Mamografia em Itajobi

Data: De 4 a 15 de fevereiro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Rio Branco – 62 – Centro – CEP: 15840-000

Carreta da Mamografia em Bariri

Data: De 4 a 15 de fevereiro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida XV de Novembro – Praça da Matriz – CEP: 17250-000