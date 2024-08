Dia Nacional da Consciência Vascular

A angiologista Helen Pessoni, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) e especialista em cirurgia vascular e endovascular pela Associação Médica Brasileira (AMB) destaca principais dúvidas sobre trombose.

1 – Investigação sobre a condição: quais os possíveis motivos que podem levar à trombose?

Existem diversos motivos que podem levar à trombose e para identificá-los é importante procurar um especialista, que avaliará as possíveis razões. Fatores como viagens longas, pós-operatórios no qual o indivíduo ficou imobilizado e sem movimentar as pernas devem ser considerados. A idade também pode ser um fator para trombose, porque os idosos tendem a ser mais sedentários e às vezes acamados. As mulheres são mais propensas à trombose, por causa dos hormônios e uso de anticoncepcional que pode elevar mais esse risco.

2 – Alterações no exame de sangue

É preciso descobrir se há alguma alteração no sangue que propicie o aparecimento de trombose. Se tratar somente a trombose, sem uma investigação profunda, e não avaliar se existe um problema genético, por exemplo, pode ocorrer outro quadro e esse novo quadro ser grave , causando uma embolia e até mesmo ser fatal.

3 – Algumas alterações genéticas:

O fator V de Leiden é uma condição hereditária que está associada ao aumento do risco de desenvolvimento de trombose no corpo humano. Isso ocorre devido a uma mutação no gene do fator V, que resulta em uma forma alterada da proteína que causa esse desequilíbrio no organismo.