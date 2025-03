Dia Mundial do Teatro: conheça salas de teatro próximas a estações da Linha 4-Amarela

Uma das expressões artísticas mais antigas do mundo, o teatro atrai todo tipo de público para rir, chorar e refletir, seja em apresentações nas praças públicas ou em espaços luxuosos. Surgido no Egito Antigo como um ritual religioso para invocar os deuses com apresentações feitas apenas para a nobreza, se popularizou na Grécia Antiga e abriu espaço para o público em geral, trazendo temas relevantes para a sociedade.

Dada a importância dessa arte e seu reflexo na cultura popular, em 1961, o Dia Mundial do Teatro foi definido pelo Instituto Internacional de Teatro (ITI) e desde 27 de março de 1962 a data é celebrada pelos amantes da quinta arte.

Separamos opções de teatros próximos a estações da Linha 4-Amarela de metrô para curtir esse dia e conhecer mais sobre esse universo:

Theatro Municipal de São Paulo – Estação República:

O local possui 113 anos de história e é um ponto turístico clássico da cidade de São Paulo. Com sua arquitetura inspirada pelos teatros de ópera da Europa, o Theatro Municipal recebe turistas de várias partes do Brasil que se admiram com a beleza do lugar. Além das apresentações de teatro, os visitantes podem conhecer a Praça das Artes, onde têm exposições sobre a história do teatro e o Bar dos Arcos que possui drinks autorais e muito mistério envolvido.

Site: Link

Local: praça Ramos de Azevedo, s/nº, Sé

Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h

Teatro UOL – Estação Higienópolis-Mackenzie:

O espaço existe há mais de 20 anos e é reconhecido como um espaço sofisticado e diverso. Em 2024 foi eleito como o melhor teatro para humor em São Paulo, pelo Guia da Folha de São Paulo. Além de espetáculos de diversos gêneros, o Teatro UOL também oferece cursos para atores amadores e profissionais.

Site: Link

Endereço: avenida Higienópolis, 618, Higienópolis – Shopping Pátio Higienópolis/Piso Terraço

Funcionamento: de acordo com a programação disponibilizada no site

Teatro FAAP – Estação Higienópolis-Mackenzie:

Integrado à Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), a instituição possui parcerias com diversas academias de teatro, trazendo grandes espetáculos do mundo todo para São Paulo. Com uma programação variada, o espaço conta com cafeteria e uma área destinada à realização de oficinas e workshops de arte dramática.

Site: Link

Endereço: rua Alagoas, 903, Higienópolis

Funcionamento: de acordo com a programação disponibilizada no site

Teatro Procópio Ferreira – Estação Paulista-Pernambucanas:

Construído em 1948, esse teatro é famoso por ter sido palco do grande sucesso “Sai de Baixo”, programa da TV Globo exibido entre 1996 e 2002. O nome do espaço foi dado em homenagem ao ator Procópio Ferreira, ator, diretor e dramaturgo carioca, conhecido por interpretar mais de 500 personagens. Para ver quais peças estão em cartaz e comprar seu ingresso, é preciso acessar o Sympla.

Site: Link

Endereço: rua Augusta, 2.823, Cerqueira César

Funcionamento: quinta a domingo, de acordo com o horário da programação

Teatro Nair Bello – Estação Paulista-Pernambucanas:

Inaugurado em 2007, o teatro faz parte do grupo Wolf Maya e funciona junto com a Escola de Atores Wolf Maya. Com uma imponente infraestrutura, o espaço já recebeu grandes atores e peças adaptadas diretamente do cinema. Entre eventos e espetáculos, o teatro já apresentou mais de 200 produções e várias premiações importantes do meio.

Site: Link

Endereço: rua Frei Caneca, Nº 569, 3º Piso – Shopping Frei Caneca

Funcionamento: de acordo com a programação disponibilizada no site

Teatro Renaissance – Estação Paulista-Pernambucanas:

Com 25 anos de história, o Renaissance está localizado no bairro Jardins. Conhecido pelas sextas de comédia stand-up, o teatro atrai grande público e revela grandes talentos. Além disso, aos finais de semana, os espetáculos são de gêneros variados, com atores e dramaturgos reconhecidos mundialmente.

Site: Link

Endereço: alameda Santos, 2.233, Jardim Paulista

Funcionamento: sexta a domingo, a partir das 14h