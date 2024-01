Confira a programação da Funarte SP

Espetáculo – Um Causo com Cem Anos de Sombra

Teatro de Arena Eugênio Kusnet – Sala Augusto Boal

Sessão gratuita no dia 12 de janeiro

12 a 28 de Janeiro de 2024

Sextas e sábados às 20h

Dom às 18h

Teatro de Arena Eugenio Kusnet – Sala Augusto Boal

Ingressos: R$ 40inteira / R$ 20 meia entrada

(a bilheteria abre 01 hora antes)

Vendas pelo Sympla

Duração: 60 min

Classificação: 10 anos

Abrindo a temporada de espetáculos, o Teatro de Arena recebe o monólogo ‘Um Causo com Cem Anos de Sombra’, de Vicente Fantin

Cansado da rotina escolar, um professor de histórias aproveita a ausência da diretora do colégio em que trabalha, abandona a sala de aula por um dia e mergulha na cultura africana e indígena que existe na cidade em que vive, onde italianos e outros povos rurais já residiram. Com o objetivo de fazer uma aula mais lúdica, o professor leva para a escola objetos e iguarias como o tipiti, a gamela, o beiju e o quitungo, para relembrar e falar sobre o passado da sua família e resgatar costumes, religiosidade, folclore e poesia.

O monólogo “Um Causo com Cem Anos de Sombra” conta com diversos personagens que, mesmo separados, se conectam e dão forma ao texto apresentado por Vicente Fantin.

Exposição – Chora Agora

Complexo Cultural Funarte SP

De 6 de janeiro a 12 de fevereiro,

Segunda-feira, quarta-feira e sábado, das 11h às 19h

Complexo Cultural Funarte SP

Ingressos: entrada gratuita

Classificação: 10 anos

O Complexo Cultural Funarte SP recebe a exposição ‘Chora Agora’ do coletivo Vilanismo.

A mostra organizada pelo coletivo Vilanismo é formada por 12 artistas pretos, discutindo negritude, autoestima da juventude, racismo, violência, entre outros temas.

De acordo com a produção da mostra, o coletivo Vilanismo se destaca como um lugar de encontro, afeto, criação e fruição de arte preta, onde a ideia é somar através da diversidade que é ser preto, além de buscar conhecimento através de diferentes perspectivas.

“Na arte contemporânea brasileira, artistas pretos vêm se unindo, pensando cada vez mais de forma coletiva, efetiva e criando estratégias de sobrevivência e resistência em meio a um campo político historicamente embranquecido. Persistir fazendo arte e conscientizando através de poéticas, tendo na cultura espaços para que possamos nos abraçar, ouvir e dialogar com quem realmente precisa falar e se mostrar no mundão, possibilita crescimento mútuo, oportunidades de vida, esperança entre os nossos”, destaca a produção.

O Vestido da Rainha

Sala Renée Gumiel

26, 27 e 28 de janeiro de 2024

Sala Renée Gumiel – Complexo Cultural Funarte – SP

20h

Classificação: 12 anos.

Duração: 55 minutos

Ingressos: R$ 40,00 (INTEIRA) / R$ 20,00 (MEIA)

Aceita-se pagamento via PIX

Venda de ingressos 1 hora antes da sessão na bilheteria do teatro.

O Vestido da Rainha na Sala Renée Guimel

Com o objetivo de se tornarem modistas, três costureiros vivem um período de decadência por não conseguirem trabalhos por serem homens exercendo funções femininas da período. Até que são contratados pela Rainha para produzir um vestido que será utilizado no maior evento da época.

A comédia /musical produzida pela Cia Bambolina, idealizada a partir de um Edital do PROAC de Criação de Projeto Cultural LGBTQIAPN+, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, estará em curta temporada nos dias 26, 27, 28 na Sala Renée Guimel do Complexo Cultural Funarte SP