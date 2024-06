Dia Mundial do Meio Ambiente: BRK destaca avanço dos índices de saneamento

Nesta quarta-feira, 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a necessidade da preservação e uso sustentável do meio ambiente.

A BRK, empresa responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, se orgulha em apresentar avanços positivos no saneamento da cidade que contribuem para a despoluição de córregos e rios e impactam diretamente na qualidade de vida e saúde da população.

Atualmente, o município de Mauá se destaca por ter atingido os percentuais de 91% de tratamento e 95% de coleta de esgoto, alcançando 10 anos antes as metas do Novo Marco do Saneamento que preconiza que, até 2033, todos os municípios brasileiros devam ter 90% da população atendida com os serviços de coleta e tratamento de esgoto.

O avanço dos indicadores de saneamento em Mauá beneficia diretamente o meio ambiente e demonstra um grande ganho ambiental para a cidade. Aproximadamente nove quilômetros do rio Tamanduateí passam por Mauá e a sua nascente foi uma das principais beneficiadas com a retirada do esgoto anteriormente nela lançado.

Os córregos Taboão e Itrapoã que cortam os bairros Jardim Adelina, Itapeva, Jardim Camila, Primavera, Jardim Luzitano e Vila João Ramalho, no Parque São Vicente, além do Córrego Bocaína que passa pela Vila Bocaína, Vila Guarani e Jardim Itapark, também apresentam melhorias na qualidade das águas que correm por seus leitos.

“A prestação dos serviços de esgotamento sanitário está diretamente ligada à proteção do meio ambiente. Quando coletamos, afastamos e tratamos o esgoto, também estamos protegendo toda a área de vegetação próxima aos rios, córregos e nascentes que são até mesmo reestabelecidas. O mesmo ocorre com os animais que vivem nessas regiões”, destaca Joice Pereira Martins, responsável pela área de Meio Ambiente da BRK em Mauá.

Programa Portas Abertas

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a BRK intensifica neste mês de junho o programa Portas Abertas que proporciona visitas monitoradas na Estação de Tratamento de Esgoto de Mauá, para instituições de ensino, comunidades e os mais diversos representantes da sociedade interessados em conhecer as instalações da companhia no município.

Realizada por profissionais técnicos da concessionária, a iniciativa tem duração de cerca de uma hora e meia com uma programação em que os participantes assistem a uma palestra e acompanham de perto todas as etapas do processo de tratamento de esgoto, que ocorre de forma biológica com tecnologia de ponta, reproduzindo dentro dos tanques o mesmo processo que a natureza faz ao longo dos leitos dos rios, até que o esgoto seja devolvido tratado ao meio ambiente.

O agendamento do Programa Portas Abertas pode ser feito pelo canal: comunicacao_maua@brkambiental.com.br. Em caso de dúvidas, é possível fazer contato com a concessionária pelo WhatsApp, no (11) 9 9988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h, ou pelo telefone 0800 771 0001, que funciona 24 horas.