Dia Mundial do Câncer: HCN é referência no tratamento oncológico em Goiás

O Dia Mundial do Câncer, em 4 de fevereiro, é uma ocasião importante e a oportunidade para disseminar informações e conscientizar a população sobre a prevenção, detecção precoce e o tratamento do câncer, doença que afeta milhões de vidas em todo o mundo. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, 7,6 milhões de pessoas no planeta morrem em decorrência da doença a cada ano. Estima-se também que 1,5 milhão de mortes anuais poderiam ser evitadas com medidas adequadas.

Em alusão à data, o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, reforça algumas informações importantes sobre o tratamento oncológico disponível para toda a população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Centro de Oncologia do HCN completou 2 anos em 2024 e foi inaugurado com o objetivo de proporcionar atendimento oncológico integral e humanizado para toda a população goiana. Além de ser a primeira unidade da rede de saúde estadual destinada ao tratamento do câncer, é também a primeira habilitada pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

“O serviço de oncologia do HCN conta com tratamento especializado em quimioterapia, cirurgia oncológica e é 100% SUS. Isso significa que a população tem à sua disposição o que há de melhor em tratamento oncológico de forma totalmente gratuita”, ressalta Leiliane Camelo, gerente do Centro de Oncologia do HCN, unidade administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento – IMED.

Referência em tratamento oncológico

Em apenas dois anos e meio desde sua inauguração, o Centro de Oncologia do HCN se consolidou como referência no estado de Goiás e no Sistema Único de Saúde (SUS), realizando 21.679 consultas, 7.338 sessões de quimioterapia e 1.711 cirurgias oncológicas. Este centro é um exemplo de excelência no atendimento ao paciente oncológico, proporcionando acesso a tratamentos de alta complexidade com um cuidado totalmente humanizado.

A unidade tem capacidade para realizar até 750 sessões de quimioterapia por mês e conta com 21 leitos de internação clínica e 15 leitos cirúrgicos, ambulatório e equipamentos de última geração e uma equipe altamente especializada em atendimento oncológico, tanto para o tratamento clínico quanto para o cirúrgico.

Espaço e atendimento humanizado

Além dos equipamentos de ponta, o HCN conta com o profissional do enfermeiro navegador, que faz todo o acompanhamento do tratamento oncológico e visa garantir atendimento humanizado para os pacientes e seus acompanhantes. Com equipe multiprofissional, o hospital oferece tratamento individualizado para cada paciente e disponibiliza também atendimento psicológico e serviço de assistência social, além do acompanhamento com médico oncologista.

Outro grande diferencial do HCN é possuir estrutura para receber pacientes encaminhados com suspeita de câncer e realizar os exames necessários para investigar desde os primeiros sintomas. Ou seja, a unidade realiza o tratamento oncológico do início ao fim de forma gratuita, seguindo os princípios do SUS, atendendo pacientes com biópsia confirmada e aqueles que precisam realizar o diagnóstico, além dos pacientes na etapa de cuidados paliativos.

O agendamento pode ser realizado para pacientes que já possuem diagnóstico confirmado ou mesmo aqueles que necessitam definir seu diagnóstico. O ambulatório conta com oncologista presente de segunda a sexta-feira, atendendo toda população da região norte do estado de Goiás.