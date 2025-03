Dia Mundial da Tuberculose: veja 5 sinais de alerta da doença

A tosse é um sintoma comum e muitas vezes não é motivo de grande preocupação, sendo frequentemente associada a resfriados, gripes ou alergias. No entanto, quando a tosse persiste por um período prolongado, especialmente por mais de três semanas, pode ser um sinal de que algo mais sério está acontecendo no sistema respiratório. Nesse caso, é importante observar outros sintomas que podem indicar uma condição mais grave, como a tuberculose.

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela microbactéria Mycobacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos. “A tuberculose é uma doença contagiosa, transmitida pelo ar, e é importante procurar atendimento médico rapidamente para o diagnóstico e início do tratamento, evitando complicações e a propagação da doença”, salienta o médico pneumologista e professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, André Negrelli.

De acordo com o Relatório Global da Tuberculose de 2024 da Organização Mundial da Saúde (OMS), os dados mais recentes revelam uma realidade preocupante. No contexto brasileiro, a situação aponta que em 2023, o país registrou 39,8 casos de tuberculose para cada 100.000 habitantes, uma taxa significativamente superior à meta estabelecida pela OMS, que é de 6,7 casos por 100.000 até 2025. Projeções indicam que, até 2030, a incidência no Brasil poderá aumentar para 42,1 casos por 100.000 habitantes, afastando-se das metas globais de redução.

A seguir, o médico indica 5 sinais de que a tosse pode indicar uma condição mais grave, como a tuberculose:

Tosse persistente e produtiva: Se a tosse dura mais de três semanas e não melhora, ela pode ser um sinal de tuberculose. Em casos avançados, a tosse pode ser acompanhada de expectoração (secreção) com sangue ou escarro com pus, indicando uma infecção pulmonar grave.

Febre e suores noturnos: A febre baixa, especialmente no final da tarde ou à noite, é um sintoma comum de tuberculose. Os suores noturnos, que fazem a pessoa acordar coberta de suor, também são sinais típicos da doença.

Perda de peso e cansaço excessivo: A perda de peso inexplicada e o cansaço excessivo, mesmo após descanso, são outros sinais importantes. A tuberculose pode causar uma sensação geral de fraqueza e desgaste do corpo.

Dor no peito: Em alguns casos, a pessoa pode sentir dor no peito ao respirar ou tossir, indicando que a infecção está afetando a área pulmonar de forma mais grave.

Dificuldade respiratória: Se houver dificuldade para respirar ou sensação de falta de ar, especialmente ao realizar atividades simples, isso pode ser um indicativo de que a infecção está comprometendo a função pulmonar.

O Dia Mundial da Tuberculose, celebrado em 24 de março, serve como um lembrete da urgência em intensificar os esforços no combate a essa doença, como explica o especialista. “O diagnóstico da tuberculose envolve exames específicos, como a baciloscopia de escarro, radiografias de tórax e testes laboratoriais, que permitem confirmar a presença da bactéria. A detecção precoce é essencial, pois a tuberculose tem cura, especialmente quando tratada adequadamente”, alerta Negrelli.