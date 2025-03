Quando a tosse persistente pode ser tuberculose?

A tuberculose continua sendo um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Apesar das campanhas de conscientização, da vacina BCG – que protege contra as formas graves da doença – e dos tratamentos oferecidos, a doença ainda figura entre as principais causas de morte por agente infeccioso no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch, a tuberculose é uma doença infectocontagiosa e transmissível. A forma mais comum de apresentação é a tuberculose pulmonar, já que a doença afeta prioritariamente os pulmões. No entanto, o bacilo também pode atingir outros órgãos e sistemas, como o sistema nervoso central, os gânglios linfáticos, o pericárdio, os ossos e a laringe.

Sintomas e diagnóstico

De acordo com o diretor clínico do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES), Marcos Pimentel, os sintomas da tuberculose podem ser confundidos com os de outras doenças respiratórias, o que pode atrasar o diagnóstico e o início do tratamento.

A tuberculose pulmonar se manifesta principalmente por tosse persistente por mais de três semanas, febre, sudorese noturna e perda de peso. “Pode haver tosse com sangue, além de outros sinais inespecíficos. No início, é mais difícil diferenciar a doença de uma gripe ou pneumonia, especialmente se o paciente não apresentar emagrecimento ou não fizer parte dos grupos de risco, como imunossuprimidos e imunodeprimidos”, explica Pimentel.

O diagnóstico é feito por meio da análise de amostras de escarro, coletadas em três dias consecutivos, e de exames de imagem, como o raio-X de tórax, para avaliar o grau de comprometimento dos pulmões.

Transmissão e prevenção

A tuberculose é transmitida pelo ar, por meio de gotículas de saliva expelidas ao falar, tossir ou espirrar. A principal forma de prevenção é o uso de máscara e o isolamento do paciente infectado até que ele não apresente mais risco de transmissão. “O paciente deve permanecer isolado até a liberação médica. Depois que inicia o uso das medicações, há um período necessário até que ele possa retomar a rotina”, destaca o diretor clínico do Evangélico.

Além disso, a vacina BCG, aplicada ainda na infância, ajuda a proteger contra as formas graves da doença, reduzindo complicações.

Desafios do tratamento

O tratamento da tuberculose é baseado no uso contínuo de antibióticos por um período que varia de seis meses a um ano. No entanto, muitos pacientes abandonam o tratamento ao perceberem melhora nos sintomas, o que representa um risco grave. “O abandono do tratamento causa a resistência da bactéria, que fica cada vez mais forte e mais difícil de combater”, alerta Pimentel.

Segundo a OMS, sem o tratamento adequado, a tuberculose pode ter uma letalidade de até 50% dos casos. Por outro lado, quando tratada corretamente, a taxa de cura pode chegar a 85%.

Importância da conscientização

Diante da gravidade da tuberculose e dos desafios no controle da doença, a conscientização da população é fundamental. O diagnóstico precoce e o tratamento correto são essenciais para a recuperação do paciente e para evitar a disseminação da bactéria.

Ao apresentar sintomas persistentes, é importante procurar atendimento médico imediatamente. Além disso, o compromisso com o tratamento completo é indispensável para garantir a cura e prevenir complicações.