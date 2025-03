Dia Mundial da Saúde Bucal tem orientação gratuita e distribuição de kits na Av. Paulista

Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado em 20 de março, a campanha Sorrir Muda Tudo promove uma ação especial na Avenida Paulista, oferecendo orientações gratuitas e distribuindo 500 kits de cuidados bucais.

A ação social, organizada pela ABIMO – Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos e pelo ComSaude da FIESP – Comitê da Cadeia Produtiva da Saúde e Biotecnologia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, visa conscientizar a população sobre a importância dos cuidados odontológicos preventivos. A iniciativa conta com o patrocínio da Kulzer e com o apoio das principais entidades do setor odontológico, como ABCD – Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, ABO – Associação Brasileira de Odontologia, ABOD – Associação Brasileira de Odontologia Digital, APCD – Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, CFO – Conselho Federal de Odontologia, e CROSP – Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.

Das 10h às 15h, quem passar pelo local poderá receber orientações personalizadas de cirurgiões-dentistas do CROSP sobre higiene bucal, odontopediatria e prevenção de câncer bucal, além de realizar avaliação de lesões bucais iniciais com a APCD, que fará os encaminhamentos necessários. Além disso, a estação “Salivando” foca na conscientização sobre problemas salivares femininos, em colaboração com a FMUSP – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Cada kit incluirá uma necessaire personalizada, escova de dente, creme e fio dental, incentivando práticas diárias de higiene oral. A iniciativa reforça a importância das visitas regulares ao dentista não apenas para a saúde bucal, mas também para a saúde geral, permitindo a detecção precoce de condições como diabetes, hipertensão e câncer.

A ação acontece concomitantemente ao Projeto de Lei 599/2022, que já tramita na Câmara Municipal de São Paulo e propõe incluir o Março Brilhante no calendário oficial de eventos da cidade.

Serviço

Ação Março Brilhante – Campanha Sorrir Muda Tudo

Dia 20/03, das 10h às 15h

Calçada do Prédio da Fiesp

Avenida Paulista, 1313 – São Paulo