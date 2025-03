Dia Mundial da Poesia em verso e prosa no Centro Paula Souza 

O Dia Mundial da Poesia é comemorado em 21 de março desde 1999. Foi proclamado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), durante sua 30ª Conferência Geral, realizada em Paris. A data foi escolhida para coincidir com o início da primavera no Hemisfério Norte, simbolizando renascimento e renovação, temas frequentemente explorados na poesia.

Reconhecido pela excelência nos ensinos Técnico e Tecnológico, o Centro Paula Souza (CPS) também abre espaço para a criação artística, em iniciativas de professores e coordenadores de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Mais do que uma disciplina, a expressão artística representa um caminho para o autoconhecimento e para a valorização da cultura.

Etec Prof. Jadyr Salles, de Porto Ferreira

A Etec de Porto Ferreira já tem até um livro de poesias publicado. Com o nome de Memórias à Flor da Pele, a edição reúne crônicas e imagens produzidas por alunos do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração e Informática. “Memórias à Flor da Pele é mais do que uma antologia. É um registro vivo de sentimentos, lembranças e emoções. Um livro, ao mesmo tempo, leve e sensível, mas de uma profundidade tocante e sublime”, se emociona o diretor, Mateus Reynaldo.

Sob a mentoria das professoras Tânia Maria Carniato Francalacci e Maria de Lourdes Ribeiro Velloso, os alunos foram incentivados a explorar suas próprias memórias com auxílio de gravuras. A coletânea fez parte do desenvolvimento de um trabalho de técnicas de produção de crônicas.

“Os relatos ecoam sentimentos universais: a rejeição, a perda, a saudade, as incertezas do futuro, o amor e suas desilusões. Mas também há gratidão, conquistas e reflexões sobre os caminhos trilhados, bem como a importância de valorizar o que já alcançamos antes de seguir para a próxima jornada”, comenta.

Etec José Martimiano da Silva, de Ribeirão Preto

Em uma classe descentralizada da Etec de Ribeirão Preto, localizada em Sertãozinho, Talita Carvalho cursa a segunda série do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração. A aluna de 16 anos soma uma longa jornada poética. “A poesia faz parte da minha vida desde os sete anos, quando tive a experiência de recitar um sarau no Ensino Fundamental. Foi o poema Ou isto ou aquilo, de Cecília Meireles. A escrita teve um significado marcante em minha trajetória.”

Já na alfabetização, começou a escrever com rimas, de forma ritmada e poética, sempre incentivada pela família. Com o tempo, acabou deixando um pouco de lado as rimas, mas seguiu unindo palavras. “Fui conhecendo a complexidade desse tipo de texto. Já não achava suficiente aquilo que eu escrevia. Me distanciei da poesia por um tempo, mas recentemente voltei a expressar minhas emoções de forma literária”, conta.

Inspirada nas canções que ouve, Talita expressa amor, raiva, indignação, felicidade, dúvida e tédio, sem regras rígidas, com foco na conexão emocional. Textos profundos, sem preocupação com a combinação perfeita de palavras, mas cheios de sentimentos. “O poeta é uma alma que se comunica com outras almas. Poesia é um caminho que percorremos debaixo de sol ou tempestades. Escrever por amor se tornou um hábito. O hábito de amar é o que me faz querer escrever”, declama.

Etec Prof. Milton Gazzetti, de Presidente Venceslau

Na Etec de Presidente Venceslau, a poesia tem presença marcada em dois concursos anuais. O primeiro será dia 9 de abril, em comemoração à Semana da Biblioteca, com premiação entre 5 e 9 de maio, na Semana Paulo Freire.

“É muito importante incentivar o aluno a demonstrar seus dons pela arte, que muitas vezes os conduzem a um gosto maior pela leitura, como um caminho para a vida toda. Já se percebe um aumento de movimentação na biblioteca. Os estudantes estão muito interessados”, comentou o diretor Haroldo Martins.

No segundo semestre, a unidade participará de concurso promovido pela Associação Venceslauense de Letras (AVL ), a convite da Secretaria Municipal de Cultura. As duas competições contarão com premiação.

“O concurso da prefeitura oferece premiação em dinheiro. No nosso evento, fazemos uma vaquinha entre os professores e confeccionamos brindes, como forma de incentivo”, comentou a professora Renata Boscoli Previato, que ministra as disciplinas geografia e ética. Ela também é responsável pelos projetos da Biblioteca Ativa, entre outros. “A poesia é um gênero textual que incentiva o romantismo e o amor. Em tempos de tanto individualismo, deveria ser incentivada em todas as escolas”, completa Previato.