Museu Casa de Portinari promove vivências culturais e intergeracionais

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), promove atividades voltadas para todas as idades nos próximos dias.

Nos dias 15 e 16, o projeto “Família no Museu: Atividades Intergeracionais” oferece brincadeiras, jogos e leituras mediadas, promovendo a interação entre diferentes gerações. No mesmo fim de semana, a tradicional Feira de Artesanato reúne artesãos locais, valorizando a produção manual e a economia criativa.

No dia 20, o projeto “Saberes e Fazeres” apresenta uma técnica tradicional de limpeza de panelas com carvão, prática comum no passado e ligada aos costumes da família Portinari. Entre os dias 21 e 23, uma atividade interativa marca o Dia Mundial da Poesia, convidando o público a criar versos inspirados nas palavras do próprio Candido Portinari. Confira, abaixo, a agenda completa.

Família no Museu: Atividades Intergeracionais

Nos dias 15 e 16 de março, o Museu Casa de Portinari realiza a edição de março do Família no Museu: Atividades Intergeracionais, convidando pessoas de todas as idades para uma experiência cultural e educativa. A programação inclui brincadeiras, jogos e leituras mediadas, estimulando a interação entre diferentes gerações e fortalecendo vínculos por meio da arte e do aprendizado coletivo.

Além das atividades culturais, os visitantes podem desfrutar dos jardins e da área verde do Museu, espaços ideais para momentos de convivência e piqueniques ao ar livre. A iniciativa reforça a importância dos museus como espaços de troca entre gerações e incentivo à vivência cultural em família.

Ao final da programação, os participantes recebem o certificado de “Família Legal”, um reconhecimento pelo envolvimento com a arte e a cultura.

Datas: 15 e 16 de março (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 16h

Gratuito

Feira de Artesanato valoriza a produção local em Brodowski

O Museu Casa de Portinari incentiva a economia criativa em Brodowski (SP) com sua tradicional Feira de Artesanato, realizada aos finais de semana na esplanada da instituição. O evento reúne artesãos locais, que apresentam suas produções e compartilham técnicas de trabalho manual com o público.

Além de impulsionar a geração de renda, a feira estimula o empreendedorismo, fortalece a inclusão social e contribui para a promoção da cidadania.

Data: 15, 16, 22 e 23 de março (sábados e domingos)

Horário: das 10h às 16h

Gratuito

Projeto “Saberes e Fazeres” resgata práticas tradicionais da família Portinari

O Museu Casa de Portinari apresenta mais uma edição do projeto “Saberes e Fazeres”, iniciativa que compartilha conhecimentos, usos e costumes da família Portinari, conectando o público à cultura do século XX, ao interior de São Paulo e às raízes italianas do artista.

Na edição de março, os educadores do Museu demonstram uma técnica tradicional utilizada no passado para arear panelas de alumínio com carvão, resgatando saberes ancestrais e valorizando práticas cotidianas de outras épocas. A ação fortalece o diálogo com os visitantes, revelando a forte ligação de Candido Portinari com sua terra natal, suas origens e seus laços familiares.

Data: 20 de março (quinta-feira)

Horário: às 10h

Gratuito

Atividade interativa celebra o Dia Mundial da Poesia

Para marcar o Dia Mundial da Poesia, o Núcleo de Educação do Museu Casa de Portinari convida o público a explorar a escrita criativa em um espaço temático especial. A proposta incentiva os visitantes a compor poesias a partir de palavras usadas pelo próprio Candido Portinari em seus poemas, criando uma conexão direta com a sensibilidade e a expressão artística do pintor.

A atividade oferece uma oportunidade única para os participantes experimentarem a poesia como forma de expressar sentimentos e emoções, inspirados pelo universo lírico de Portinari.

Datas: 21 a 23 de março (sexta a domingo)

Horário: das 10h às 16h

Gratuito