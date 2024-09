Dia Internacional do Idoso: a importância de políticas para o envelhecimento ativo no Brasil

No dia 1º de outubro é celebrado o Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data, além de homenagear as pessoas idosas, tem o objetivo de conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades e direitos desse público, que cresce a cada ano no Brasil.

De 2000 a 2023, a proporção de pessoas de 60 anos ou mais quase dobrou, subindo de 8,7% para 15,6%, segundo dados divulgados em agosto de 2024, pelo IBGE. Segundo as projeções do instituto, a população dos 60 anos ou mais vai continuar a crescer e a projeção é de que em 2046 será a maior faixa etária do país, com 28% da população total.

Apesar do crescente aumento, esse público ainda é desassistido no Brasil. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, foram mais de 22 mil registros de denúncias de abandono de idosos no ano passado, contra cerca de 11 mil em 2022.

Para Andrea Moreira, especialista e mestre em Gestão Humana e Social e fundadora da Yabá Consultoria, focada no ESG, é fundamental fomentar cada vez mais políticas públicas que assegurem o bem-estar da população idosa e projetos voltados para o envelhecimento ativo, que envolvem saúde, bem-estar e qualidade de vida.

“Todos os idosos devem ter seus direitos assegurados, incluindo saúde, moradia, prática de exercícios e socialização, garantidos por políticas públicas em parceria com empresas privadas, organizações sociais e o governo, por meio dos Conselhos de Direitos dos Idosos. Essa articulação visa promover cada vez mais os direitos da população 60+, assegurando o direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania e dignidade”.

Dentre ações com foco no envelhecimento ativo, idealizado pela Yabá, está o Projeto Idade Ativa, realizado pela Fundação Manoel de Barros, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, instituição que atende 60 mulheres acima de 50 anos que viviam em depressão, solidão e agora dedicam-se às várias atividades sociais oferecidas pelo projeto, dentre elas aulas de dança, ginástica, informática, hidroterapia, canto em coral, pilates e tai chi chuan.

“Além disso, empresas que desejarem destinar parte do Imposto de Renda para realização de um projeto cultural destinado às mulheres de 60 anos ou mais para capacitá-las como influenciadoras digitais, a Colmeia Social, organização fundada em 1975 que atua em São Paulo, conta com o projeto Bela Idade apto para receber recursos via Lei Federal de Incentivo à Cultura. É nosso papel na YABÁ fazer essa conexões, o Bela Idade é um projeto moderno, que foca no empoderamento das idosas com muita tecnologia, beleza e qualidade de vida, contribuindo para o envelhecimento ativo”, finaliza Andrea.