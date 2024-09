O Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro, é uma oportunidade para refletir sobre o envelhecimento saudável e sobre como podemos adotar hábitos que favoreçam a longevidade com qualidade de vida. No Brasil, a população com mais de 60 anos cresce exponencialmente, e a expectativa de vida no país já ultrapassa os 76 anos, segundo o IBGE. Contudo, mais importante do que viver mais é viver melhor. Especialistas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo (SBGG-SP) destacam que envelhecer de forma ativa e saudável depende de uma série de fatores que podem ser incorporados no cotidiano.

Para marcar a data o Dr Fábio Leone, diretor da SBGG-SP, e a especialista em gerontologia pela SBGG Ana Maeda, falam sobre cinco práticas para viver mais e com mais saúde após os 60 anos.

Mantenha-se fisicamente ativo

A prática regular de atividade física é uma das melhores maneiras de garantir uma vida mais saudável e duradoura. Caminhadas, alongamentos, yoga, natação ou até exercícios mais intensos, dependendo da condição física, podem trazer inúmeros benefícios para o coração, músculos, articulações e até mesmo para a saúde mental.

“Manter-se fisicamente ativo não só previne doenças como também fortalece o corpo para enfrentar os desafios naturais do envelhecimento. A atividade física contribui para a independência e melhora a qualidade de vida em todos os aspectos”, afirma Dr. Fábio Leonel.

Cuide da sua alimentação

Adotar uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes é essencial para o envelhecimento saudável. Evitar alimentos ultraprocessados e priorizar frutas, legumes, proteínas magras e cereais integrais garante que o corpo receba os nutrientes necessários para manter-se forte e saudável.

“A nutrição adequada é crucial para prevenir ou controlar doenças crônicas como hipertensão e diabetes, por exemplo. Fazer escolhas alimentares conscientes impacta diretamente na longevidade e na saúde geral”, pontua Ana Maeda.

Exercite a mente

Manter a mente ativa é tão importante quanto cuidar do corpo. Atividades que estimulam o cérebro, como leitura, jogos de tabuleiro, aprender uma nova habilidade ou idioma, ajudam a preservar a memória e melhoram a capacidade cognitiva.

“A saúde cognitiva é uma peça-chave no processo de envelhecimento. Estimular o cérebro com atividades novas mantém a mente afiada e contribui para um envelhecimento mais pleno”, explica o médico.

Cultive relações sociais

Ter uma rede de apoio e manter-se conectado com amigos e familiares contribui para o bem-estar emocional e mental. Estudos indicam que pessoas com relações sociais sólidas têm menores riscos de desenvolver depressão e demência.

“O convívio social é um dos pilares da saúde emocional. Manter relações próximas e ativas, seja com amigos ou familiares, promove uma vida mais feliz e equilibrada”, destaca a especialista em gerontologia.

Visite o médico regularmente

A prevenção é o melhor caminho para um envelhecimento saudável. Realizar exames periódicos e consultar um médico regularmente permite a detecção precoce de doenças e aumenta as chances de um tratamento eficaz. Acompanhamento de um geriatra, por exemplo, pode ser fundamental para ajustar tratamentos e garantir um envelhecimento com qualidade.

“A saúde preventiva é um dos pontos mais importantes para quem deseja viver mais e melhor. As visitas regulares ao médico ajudam a manter o controle sobre a saúde e a identificar qualquer alteração que precise de atenção”, concluiu Dr Fábio.