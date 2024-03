Dia Internacional da Mulher no Butantã Shopping celebra um ano de apoio ao projeto da ONG Super Mulheres

Durante o mês de março, em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, um projeto muito especial da ONG Super Mulheres, que acontece dentro e com o apoio do Butantã Shopping, realiza mutirões de atendimento no dia 8 e também aos sábados, dias 2, 9, 16, 23 e 30, das 14h às 20h. As interessadas em participar serão recebidas no espaço que fica no Piso 1 do centro de compras para integrar propostas com foco no empoderamento feminino, realizado pela presidente e fundadora, Sol Ribeiro.

“O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher deste ano, será ainda mais especial pela história de nossa parceria com o projeto. Uma iniciativa que nasceu como uma programação especial para celebrar a data, no ano passado, e acabou se fixando e tendo o Butantã Shopping como a casa dessas supermulheres. Uma das iniciativas que mais nos orgulha por estarmos ao lado e apoiando pessoas que promovem a transformação positiva na vida de outras”, explica Franklin Pedroso, head de marketing do Butantã Shopping.

Para celebrar a data, os mutirões de atendimento concentrarão em um único dia todas as atividades do projeto dentro do Butantã Shopping que, normalmente, estão pulverizadas durante o mês. Quem passar pelo espaço nos dias da ação encontrará palestras, rodas de conversa, cursos e oficinas como artesanato, ateliê de pintura, finanças pessoais, yoga, estudo da bíblia e libras. Além disso, também terão à disposição terapia individual ou em grupo com psicólogas, leitura de tarô e atendimentos bioenergéticos e de radiestesia, entre outros encontros.

Sol Ribeiro, presidente e fundadora da ONG destaca: “olhar para a história da Super Mulheres é conhecer milhares de histórias de vida impactadas pelo nosso trabalho, que só cresce. Por isso, é uma data que merece celebração e nosso agradecimento a quem esteve ao nosso lado. Durante um ano, graças ao apoio do Butantã Shopping, foi possível realizar mais de dois mil atendimentos e, atualmente, são quase 700 mulheres ativas no projeto”.

Incentivo à capacidade de realização das mulheres

Uma dessas mulheres que foi acolhida e representa as que estão ativas no projeto é a advogada Viviane Cabral, que conseguiu apoio em um momento de transição de sua vida. Uma relação com a ONG que começou de forma totalmente inesperada quando utilizava o estacionamento do shopping e todas as manhãs e noites passava em frente ao espaço do projeto, nutrindo uma curiosidade sobre o que era realizado ali.

“Certo dia eu voltei pra casa mais cedo. O motivo era ter recebido há poucos minutos a notícia inesperada da interrupção de um projeto para o qual trabalhava. Ao passar mais uma vez em frente à Super Mulheres, entrei com o objetivo de conhecer o projeto e, talvez, me disponibilizar para ajudar. No final, eu fui ajudada primeiro, desde o primeiro momento, quando Sol me recebeu sorrindo, de braços abertos e explicou que aquele era um local de acolhimento”, lembra Viviane.

O primeiro passo para todas que chegam à ONG é despertar a consciência de que elas não estão sozinhas e que muitas mulheres pensam e sentem os mesmos anseios com suas vidas pessoais, carreiras e relacionamentos.

A advogada pôde, então, compreender a grandiosidade do propósito da ONG Super Mulheres, contando com uma rede de apoio pronta a apoiar mulheres com qualquer tipo de vulnerabilidade, seja social, emocional, econômica, de saúde, etarismo, etc. “Lá, nos acolhemos e nos fortalecemos. E foi com o suporte que recebi tentando me reerguer em diversas áreas da vida, que encontrei um novo emprego e começo a me preparar para cumprir meu objetivo inicial, me colocar à disposição de outras mulheres”.

Sobre a ONG Super Mulheres

Toda mulher tem seu poder, mas quando elas se unem, tornam-se supermulheres. Esse projeto multifacetado, que hoje também se estrutura como ONG, nasceu a partir da paixão de Sol Ribeiro pela vida e pela energia feminina. Mãe, esposa, avó e empreendedora social, sempre seguiu seus instintos e expressou suas habilidades por meio da música, como cantora, escritora e pesquisadora focada em questões do papel da mulher no âmbito social.

Sol acredita no imenso potencial evolutivo que todas as mulheres possuem individualmente, mas que quando estão unidas conseguem atingir maior impacto positivo, tanto em suas vidas quanto em suas famílias e comunidades em que participam. Para Sol: “Uma mulher tem sim a capacidade de salvar a vida de outra mulher e a sua própria. Para tanto, elas precisam estar unidas”.

A amplitude do Super Mulheres é como ramificações de uma grande árvore, que busca frutificar todo ambiente que alcançarem. Nutrida e incentivada pelo amor de sua mãe Eny, hoje sua mentora espiritual, Sol expande, inclui e já colhe frutos. O projeto e ONG Super Mulheres conta com profissionais que, juntos, lutam pelo empoderamento feminino, incentivando a sororidade e eliminando o machismo estrutural, atuando no fim da violência doméstica e da agressão contra a mulher. Assim, o projeto inclui diversas ações e serviços, como:

Super Mulheres In-Company: suporte para empresas.

Super Mulheres Site colaborativo

Super Mulheres TV / Streaming: programa de TV.

Super Mulheres Lojaonline: loja virtual solidaria.

Super Mulheres Shopping: estrutura para Shoppings.

Super Mulheres Você não Está Sozinha: livros.

Mês da Mulher Butantã Shopping: um ano da ONG Super Mulheres

Dia dos mutirões de atividades: Dias 2, 8, 9, 16, 23 e 30 de março de 2024.

Local: Espaço Super Mulheres no Piso 1.

Endereço: Av. Dep. Jacob Salvador Zeibil, S/N – São Paulo/ SP

* Participação gratuita