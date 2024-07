Dia dos Pais: seis dicas para presentear economizando

Com o Dia dos Pais chegando, pensar no presente ideal é o primeiro desafio da data, que será celebrada no dia 11 de agosto. De acordo com informações do Google Trends, a busca por “presentes dia dos pais” costuma apresentar um pico entre a última semana de julho e a primeira semana de agosto.

Apesar do interesse em presentear na data, é comum a preocupação de fazer com que as compras caibam no bolso. Pesquisa realizada, em 2023, pela Score Retail em parceria com a Hibou, apontou que 28% das pessoas priorizam a economia e optam por algo que esteja dentro das possibilidades financeiras, enquanto 27% valorizam a experiência de estarem juntos e compartilharem momentos especiais.

O estudo mostrou que 74% dos entrevistados tinham a intenção de gastar até R$ 250 com os presentes. Procurar um presente que seja útil para a rotina do pai, como roupas, sapatos e perfumes é preferência entre 23% dos consumidores. Outros 16% preferem algo que o surpreenda.

A escolha varia de acordo com as preferências, a personalidade e as possibilidades financeiras de cada um. Estabelecer um valor para as compras ajuda a controlar melhor o gasto e não correr o risco de gastar mais do que se pode, conforme pontua a Serasa, empresa de soluções financeiras para o consumidor. Para economizar sem deixar de presentear nessa data especial, outras dicas também podem ser seguidas.

Planeje com antecedência

O relatório de intenção de compra para o Dia dos Pais, produzido pela Wake em parceria com Opinion Box, revelou que 37% dos consumidores têm intenção de comprar o presente na última hora, deixando para a semana da comemoração.

Entretanto, a Serasa alerta que os consumidores precisam pesquisar os valores com antecedência para encontrarem melhores ofertas e não ultrapassarem o limite de gastos. Além disso, quanto mais perto da data, menor a disponibilidade de produtos e mais cheias ficam as lojas físicas.

Criar uma lista com possíveis opções de presentes e os valores que podem ser gastos ajuda a direcionar às lojas com melhores custos. Muitas delas oferecem promoções para datas comemorativas e um levantamento de preços permite avaliar se o desconto é, realmente, vantajoso.

Pagamento à vista pode ser vantajoso

Pagar a compra à vista é a opção indicada para não deixar valores pendentes por meses e não se enrolar com as contas, conforme a Serasa. O pagamento instantâneo pix pode ser vantajoso, já que 47% das grandes lojas on-line do Brasil oferecem algum tipo de benefício para a modalidade, segundo o “Estudo de Pagamentos”, realizado pela consultoria Gmatto.

Para quem prefere a possibilidade de pagar depois, o cartão de crédito é a mais popular entre as soluções de pagamento. A Serasa orienta a evitar parcelamentos extensos e com juros elevados. Para isso, é aconselhável avaliar as taxas cobradas antes de fazer a compra.

Aproveite cupons de desconto e cashback

Segundo levantamento feito pela Nielsen, empresa global de dados, medição e análises de audiência, 22% dos brasileiros usam aplicativos para encontrar ofertas e 20% aproveitam programas de fidelidade. Enquanto isso, 35% preferem comprar com mais frequência em lojas de desconto.

Procurar por cupons de descontos nas lojas em que pretende realizar a compra pode ajudar a economizar. Há diversos aplicativos no mercado que fazem a ponte entre o lojista e o público, oferecendo cashbacks em cima do valor gasto. Em alguns deles, é possível baixar extensões para navegadores, como o Google Chrome, que facilitam o processo.

Os programas de cashback acumulam valores em uma carteira digital, que podem ser resgatados posteriormente. Há, também, lojas que oferecem determinada porcentagem da compra ou pontuações para serem usadas em aquisições futuras.

Compare o preço entre as lojas

Usar sites comparadores de preços, que exibem histórico dos valores nos meses anteriores e analisam os valores de outras lojas virtuais, ajuda a avaliar o custo-benefício. Mesmo em lojas físicas, é possível fazer uma busca na internet para avaliar os valores. Dessa forma, o cliente que prefere comprar presencialmente já chega ao local com uma noção do preço.

Algumas lojas de departamento oferecem a oportunidade de ler o código de um produto pelo aplicativo e efetuar a compra on-line, que poderá ser entregue em casa ou retirada na unidade mais próxima. Isso permite que o cliente avalie os produtos fisicamente e, ao mesmo tempo, aproveite descontos ou cupons disponíveis apenas de forma digital.

Veja ideias de presentes nas redes sociais

As redes sociais também podem ajudar na hora de escolher o presente para o Dia dos Pais. De acordo com pesquisa divulgada pela Hootsuite, 75% dos clientes compram produtos que visualizam em plataformas, como Instagram e TikTok.

Muitos navegadores e influenciadores fazem resenha de determinados produtos, avaliando a qualidade e a eficiência. Além disso, é possível procurar por ideias criativas de presentes para agradar os pais e tutoriais de lembranças personalizadas, que demandam menor orçamento.

Presentes feitos à mão, cestas de guloseimas, álbuns de fotos ou oportunizar momentos especiais, como ingressos para o show do artista preferido ou o jogo do time do coração, podem ser opções para presentear.

Desconfie de ofertas muito vantajosas

Ao se deparar com uma oferta que apresenta uma diferença de preço exorbitante ao praticado no mercado, é preciso desconfiar de golpes ou falsificação do produto. A Serasa recomenda dar preferência às marcas conhecidas e verificar o protocolo HTTPS da página, selo de segurança que garante que o endereço não pode ser interceptado por terceiros.