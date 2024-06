Dia dos Namorados: produtos do agro de SP são destaques para celebrar data romântica

No Dia dos Namorados, a dúvida é sempre a mesma: como agradar o par na data mais romântica do calendário brasileiro? A solução pode estar no agronegócio. Flores, chocolates, vinhos e queijos, por exemplo, são produtos agrícolas que, além de aquecer o coração dos casais apaixonados, também aquecem os negócios do setor.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA), por meio de ações e programas, promove o desenvolvimento das diversas cadeias produtivas que contribuem para que a data comemorativa seja perfeita, com a maior diversidade de produtos com alta qualidade.

Flores e chocolates

Como diz a música cantada por Roberto Carlos: “Eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores”, segue como o número 1 dos presentes entre os apaixonados. Tanto que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), a expectativa é que o setor cresça entre 10% e 15% neste Dia dos Namorados. E as variedades mais procuradas para a ocasião são: rosas vermelhas, orquídeas, begônias, crisântemo e lírios. “A qualidade das rosas este ano está espetacular e chegando no tempo certo, sem problemas relacionados a doenças ou umidade, como ocorreu no ano anterior”, ressalta o presidente da Cooperativa Veiling, Jorge Possato.

Vale destacar que São Paulo é o maior produtor de flores e plantas ornamentais do país. Os principais polos na produção e comercialização são Atibaia e Holambra, de flores de corte, flores ornamentais e floricultura de vaso.

Em prol desse setor, a SAA, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), disponibiliza a linha Desenvolvimento Rural Sustentável Paulista. O financiamento é voltado para modernização, renovação do cultivo de flores e plantas ornamentais, podendo incluir a aquisição de sistema de irrigação e cultivo protegido.

Assim como as flores, o chocolate também é destaque nos presentes dos namorados. Segundo uma pesquisa realizada em 2023 pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), no ramo alimentício, bombons e chocolates aparecem em primeiro lugar, com cerca de 16% dos brasileiros entrevistados apontando o produto como item ideal para a ocasião.

O cacau, principal ingrediente na composição do chocolate, está entre as prioridades da Secretaria de Agricultura que, por meio do programa Cacau SP, visa trazer desenvolvimento social e econômico para as regiões aptas à produção da fruta no estado.

“O programa tem trabalhado com transferência de tecnologia aos produtores para intensificar os plantios de cacau no estado de São Paulo. Além disso, tem construído pontes com potenciais compradores com a finalidade de facilitar a comercialização e fortalecer a cadeia”, destaca o diretor Cati Regional de São José do Rio Preto, Fernando Miqueletti.

Queijos e vinhos

Queijos e vinhos, a harmonização mais famosa e romântica do mundo. A dupla queridinha dos namorados é uma opção para o Dia dos Namorados. Historicamente, vinhos tintos combinam queijos, mas a pesquisa em torno das melhores harmonizações evoluíram, e os especialistas no assunto sugerem a combinação queijos com vinhos brancos.

Tinto, branco ou rosé, a bebida feita a partir das uvas, é considerada sinônimo de romantismo e apreciada em ocasiões especiais. O vinho é um dos principais itens escolhidos pelos enamorados para celebrar a data. Para a presidente da Câmara Setorial da Uva e do Vinho, Célia Carbonari, além de degustar em momentos a dois, o consumo se tornou um fator histórico.

“O vinho tem sua magia. Através de séculos a bebida acompanhou fatos históricos e esteve nas mesas dos cidadãos ao redor do mundo. E em tudo o que trouxe consigo, talvez o mais importante é que se transformou em uma iguaria para ser apreciada em companhia da pessoa amada. Por isso, no Dia dos Namorados, escolher um rótulo, abrir uma garrafa e compartilhar com a pessoa especial que escolhemos já é em si uma declaração de amor”, aponta Célia Carbonari.

Segundo a nutricionista da Coordenadoria de Segurança Alimentar (Cosali) da Secretaria de Agricultura, Sizele Rodrigues, as propriedades da bebida são benéficas à saúde. “Se consumido com cautela e moderação, o vinho pode trazer inúmeros benefícios à saúde, já que é rico em flavonoides e resveratrol, poderosos antioxidantes com importante ação anti-inflamatória e vasodilatadora. Dessa forma, a bebida auxilia no controle da pressão arterial, na prevenção de doenças cardíacas, neurodegenerativas e do envelhecimento precoce”, explica a nutricionista.

Atualmente no estado de São Paulo existem 321 vinícolas cadastradas que produzem entre dois e cinco hectares de uvas viníferas. Segundo Marcos Augusto Franco Júnior, diretor técnico da Divisão de Mudas, da Cati Sementes e Mudas, para atender a esse mercado, são necessários 4 milhões de mudas por ano. Para isso, o Instituto Agronômico (IAC – Apta), junto com a Cati Sementes e Mudas, implementou, há cinco anos, um sistema produtivo que já prevê a produção e fornecimento de 10 mil brotos. “Em quatro anos, a meta é oferecer ao mercado entre 100 a 150 mil mudas por ano”, revela Franco Júnior.

O objetivo da Cati é fornecer mudas de alta qualidade e material de propagação com origem genética comprovada, em quantidade suficiente para aumentar os plantios de uvas de mesa e a produção de vinhos finos no estado de São Paulo.

“Neste Dia dos Namorados, desejamos a todos os apaixonados que desfrutem da data com produtos de qualidade, produzidos com amor e muita dedicação pelos agricultores paulistas. Nossas flores, vinhos, cachaças e queijos têm a excelência do trabalho do agro de São Paulo”, afirma Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.