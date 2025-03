Dia do Sono: como fugir do débito crônico com ‘receita’ simples

Em comemoração ao Dia Mundial do Sono, celebrado em 14 de março, especialistas destacam a crescente necessidade de atenção à qualidade do sono na sociedade contemporânea. A professora Monica Andersen, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ressalta que “nossa sociedade está em débito crônico de sono”, enfatizando a importância de valorizar o descanso noturno.

Embora existam distúrbios do sono que exigem diagnósticos médicos, mudanças simples no estilo de vida podem promover um sono reparador. O conceito de “higiene do sono” inclui práticas que visam melhorar a qualidade do descanso, como a criação de um ambiente propício e a adoção de rotinas saudáveis.

A higiene do sono envolve ações práticas, tais como:

Dirigir-se à cama apenas quando realmente sentir sono e levantar-se se não conseguir adormecer após 30 minutos.

Evitar a presença de dispositivos eletrônicos no quarto e desligar a televisão antes de dormir.

Mantener o ambiente escuro e silencioso, ajustando a temperatura para garantir conforto. Caso o escuro total seja difícil, lâmpadas em tons quentes são recomendadas.

Evitar o uso de medicações para dormir sem orientação médica e consumir melatonina somente sob prescrição.

Abster-se de discussões ou atividades estressantes na hora que antecede o sono.

Realizar atividades relaxantes, como leitura, meditação ou ouvir música suave.

Evitar cafeína e álcool nas horas que precedem o sono.

Optar por refeições leves à noite e evitar deixar relógios visíveis ao lado da cama.

Estabelecer uma rotina fixa de horários para dormir e acordar todos os dias.

A qualidade do sono também é influenciada pelas atividades diurnas. Assim, a prática regular de exercícios físicos (aproximadamente 40 minutos, quatro vezes por semana) e uma alimentação equilibrada são fundamentais. A professora Andersen alerta: “Quando eu durmo mal, meu corpo começa a quebrar o equilíbrio interno. Isso afeta a atenção e prejudica a memória”. Por isso, é essencial dar à saúde do sono a importância que ela merece.

Para aqueles que persistirem com dificuldades em dormir mesmo após implementar essas mudanças, é aconselhável procurar um médico para avaliação detalhada.

Dicas Adicionais para Melhorar a Qualidade do Sono