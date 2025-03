Dia do sedentarismo: veja como pequenas mudanças diárias podem prevenir doenças

Em 10 de março, celebra-se o Dia Mundial do Combate ao Sedentarismo, uma data estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o intuito de alertar a população sobre os riscos associados à inatividade física. No Brasil, estima-se que cerca de 300 mil mortes anuais estejam relacionadas a esse problema, conforme dados da Biblioteca Virtual da Saúde.

A ausência de atividades físicas é considerada um dos principais fatores que contribuem para o surgimento de várias doenças, incluindo obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares, além de afetar a saúde mental e cerebral.

Embora muitas pessoas associem a prática de exercícios a academias, existem diversas alternativas que podem ser incorporadas ao cotidiano, como caminhadas ao ar livre, ciclismo, dança e natação. Essas opções proporcionam benefícios à saúde sem a necessidade de grandes investimentos financeiros.

Pesquisadores da ETH Zurich, na Suíça, descobriram um mecanismo cerebral que pode afetar as escolhas relacionadas à atividade física e à alimentação. A pesquisa aponta que a orexina, uma substância química produzida por determinados neurônios, desempenha um papel fundamental na decisão entre se exercitar ou ceder a tentações alimentares pouco saudáveis.

Os resultados indicam que ratos com um sistema de orexina ativo passaram mais tempo se exercitando e consumindo menos alimentos calóricos em comparação aos que tiveram esse sistema bloqueado. O próximo passo dos pesquisadores é investigar se esses achados são aplicáveis aos seres humanos.

Para iniciantes na prática de atividades físicas, é aconselhável começar devagar e aumentar gradativamente a frequência e a intensidade dos exercícios. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) sugere que apenas seis minutos diários de atividade física podem ser suficientes para promover saúde tanto física quanto mental.

De acordo com Fernando Ribas, cardiologista do Hospital Beneficência Portuguesa, “mesmo pequenas quantidades de atividade física podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares”. Ele enfatiza que o mais importante é começar, independentemente das condições financeiras ou pessoais do indivíduo.

A OMS recomenda que adultos realizem entre 150 e 300 minutos de atividades aeróbicas por semana e que crianças e adolescentes pratiquem cerca de 60 minutos diariamente.

Definir metas realistas é essencial para manter a motivação. Iniciar com caminhadas curtas e aumentar gradualmente a intensidade pode proporcionar progresso sustentável. Uma técnica eficaz é incorporar períodos de caminhada rápida seguidos por momentos mais lentos — conhecida como caminhada intervalada — que pode ser mais benéfica para o condicionamento cardiovascular do que caminhar em um ritmo constante.

É crucial também ouvir o próprio corpo: caso surjam dores ou desconfortos durante as atividades, recomenda-se diminuir o ritmo ou fazer pausas. Consultar um médico é indicado se os sintomas persistirem.

Realizar pequenas mudanças no dia a dia pode ajudar a combater o sedentarismo. Levantar-se para alongar, optar pelas escadas em vez dos elevadores e caminhar durante ligações telefônicas são atitudes simples que podem contribuir significativamente.

Para aqueles que desejam retomar ou melhorar seu condicionamento físico, o cardiologista Ricardo Pavanello aconselha a prática de exercícios aeróbicos sob supervisão profissional. Essa abordagem garante que os treinos sejam realizados de forma segura e gradual, evitando riscos como infartos.

Pavanello alerta: “A falta de exercício pode levar ao descondicionamento físico, resultando na incapacidade do coração e do sistema circulatório em atender às demandas crescentes durante a atividade física”.