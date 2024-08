Dia do pão de queijo: conheça 7 combinações diferentes para apreciar essa iguaria

No dia 17 de agosto, celebramos uma das maiores delícias da culinária mineira: o pão de queijo. Originário do século 18, em Minas Gerais, essa iguaria surgiu como uma solução criativa para a falta de farinha de trigo de boa qualidade. Substituindo o trigo por fécula de mandioca e adicionando queijo, os cozinheiros da época criaram um lanche que combina a tradição indígena com a produção queijeira europeia, dando origem ao pão de queijo que conhecemos hoje. A receita original leva polvilho, ovos, leite, água e uma boa quantidade de queijo.

Desde a década de 1950, o pão de queijo se popularizou em todo o Brasil, tornando-se um dos salgados mais consumidos no país. Em homenagem a essa iguaria, foi criado o Dia do Pão de Queijo, comemorado anualmente.

Curiosamente, a data foi instituída pela apresentadora Ana Maria Braga, nascida em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. Em 17 de agosto de 2007, Ana Maria exibiu, durante o programa “Mais Você” da TV Globo, a final de um concurso chamado “O Melhor Pão de Queijo do Brasil”. A competição recebeu tantas inscrições que a apresentadora sugeriu a criação de um dia comemorativo. Embora a data não tenha sido oficializada por lei, ela caiu no gosto do povo e é comemorada há 15 anos.

O Empório Coisas de Minas oferece uma diversidade de recheios de pão de queijo, destacamos sete sabores para se apaixonar:

Pão de queijo recheado com requeijão de corte:

Um clássico que combina a textura cremosa do requeijão com a crocância do pão de queijo, criando uma explosão de sabor a cada mordida.

Pão de queijo recheado com calabresa

Um dos carros-chefe da casa, o pão de queijo recheado com finas fatias de linguiça calabresa artesanal oferece um sabor intenso e uma textura irresistível. Um clássico mineiro.

Pão de queijo recheado com queijo canastra e geleia de pimenta defumada:

Para quem gosta de um toque de carne de porco, o pão de queijo com pernil refogado é uma opção suculenta e cheia de sabor.

Pão de queijo com carne seca e requeijão de corte:

Uma das novidades do Empório Coisas de Minas, essa combinação traz a suculência da carne seca harmonizada com o cremoso requeijão, uma verdadeira explosão de sabores.

Doce de leite:

Uma opção para os amantes de doces, o pão de queijo recheado com doce de leite é uma verdadeira marca mineira.

Goiabada Cremosa: