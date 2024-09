Dia do Estresse: saiba como se prevenir desse mal

Comemorado em 23 de setembro, o Dia do Estresse oferece uma oportunidade para refletirmos sobre como esse problema pode impactar nossa saúde física e mental. Especialistas de diferentes áreas compartilham informações valiosas sobre os efeitos do estresse e estratégias para prevenir seus efeitos nocivos.

Bruxismo e Estresse:

O Dr. Cesar Rodrigues, especialista em implantodontia e odontologia estética e CEO da Clínica Cesar Rodrigues, comenta sobre a relação entre estresse e bruxismo. “O bruxismo, que é o hábito de ranger ou apertar os dentes, é frequentemente exacerbado pelo estresse.

Quando estamos estressados, nossos músculos faciais podem se contrair inconscientemente, resultando no desgaste dos dentes e dor na mandíbula”, explica o Dr. Rodrigues. Uma pesquisa publicada no Journal of Oral Rehabilitation destaca que 70% das pessoas com bruxismo também relatam níveis elevados de estresse (Fonte: Journal of Oral Rehabilitation, 2023).

O profissional sugere algumas estratégias para minimizar os efeitos do bruxismo relacionado ao estresse:

Uso de Placas Oclusais: “As placas oclusais podem ajudar a proteger os dentes do desgaste e aliviar a tensão muscular”.

Técnicas de Relaxamento: “Práticas como meditação e exercícios de respiração podem ajudar a reduzir o estresse e, consequentemente, o bruxismo”.

Consulta Regular ao Dentista: “Visitas regulares ao dentista para monitorar a saúde dental e ajustar as placas oclusais são essenciais”.

Estresse e Compulsão Alimentar

A nutricionista e professora do Instituto Gourmet, Karoline Schast, aborda como o estresse pode aumentar a compulsão alimentar. “O estresse ativa o sistema de recompensa do cérebro, levando a um aumento no desejo por alimentos ricos em açúcar e gordura”, afirma Schast.

De acordo com um estudo publicado na American Journal of Clinical Nutrition, o estresse crônico está associado a um aumento do consumo de alimentos altamente calóricos (Fonte: American Journal of Clinical Nutrition, 2022).

A nutricionista recomenda as seguintes estratégias para controlar a compulsão alimentar:

Planejamento de Refeições: “Preparar refeições equilibradas e saudáveis pode ajudar a evitar escolhas alimentares impulsivas”.

Práticas de Mindful Eating: “Prestar atenção plena ao comer pode ajudar a reduzir a compulsão e promover uma alimentação mais consciente”.

Gerenciamento do Estresse: “Incorporar técnicas de gerenciamento de estresse, como exercícios físicos e técnicas de relaxamento, pode ajudar a controlar a compulsão alimentar”.

Estresse e Hábito de Fumar

Estudos mostram uma relação significativa entre estresse e o hábito de fumar. Uma pesquisa publicada na Nicotine & Tobacco Research revelou que o estresse é um fator importante que pode levar ao aumento do consumo de cigarros (Fonte: Nicotine & Tobacco Research, 2023). O Dr. Vitor Hugo de Oliveira, geriatra e CEO da Acuidar, comenta: “O hábito de fumar é um dos maiores vilões da saúde.

Ao inalar a fumaça do cigarro, o organismo é bombardeado por milhares de substâncias tóxicas, que atacam diversos órgãos e sistemas, o que aumenta significativamente o risco de desenvolver uma série de doenças crônicas, como câncer (pulmão, boca, laringe, esôfago, pâncreas), doenças cardíacas, enfisema e bronquite crônica. Essas condições comprometem a qualidade de vida e levam à morte prematura”.

Estresse e Hábito de Roer Unhas

O estresse também está associado ao hábito de roer unhas. Uma pesquisa publicada no Journal of Behavioral Medicine indica que o roer de unhas é frequentemente um comportamento de enfrentamento para lidar com o estresse (Fonte: Journal of Behavioral Medicine, 2023). Marina Groke, especialista em beleza da Unhas Cariocas, destaca: “Roer as unhas, além de um incômodo estético, é um hábito que pode trazer sérias consequências para a saúde das unhas e, muitas vezes, está ligado a questões emocionais como o estresse. A ação repetitiva a placa ungueal, tornando-a mais propensa a quebrar, descamar e desenvolver infecções.

As lesões causadas pelo roer podem servir como porta de entrada para bactérias e fungos, levando a inflamações dolorosas e, em casos mais graves, a infecções mais profundas”.

O estresse pode ter múltiplos efeitos negativos sobre a saúde, desde problemas dentários e alimentares até hábitos prejudiciais como fumar e roer unhas. Adotar estratégias eficazes para gerenciar o estresse e buscar apoio profissional pode ajudar a mitigar esses efeitos e promover um bem-estar geral.