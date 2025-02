Dia do Esportista

Um novo estudo recente investiga como o cérebro humano toma decisões em relação a escolhas saudáveis, como a prática de exercícios físicos, em comparação com opções menos saudáveis, como a ingestão de alimentos altamente calóricos. Embora a terça-feira não seja reconhecida como o dia mais popular para frequentar academias, segundo dados da Wellhub, é sempre um bom momento para iniciar ou retomar atividades físicas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os indivíduos realizem 300 minutos de atividade física aeróbica moderada ou 150 minutos de atividade intensa semanalmente. Para avaliar a intensidade do exercício, o Ministério da Saúde sugere que as pessoas observem sua respiração e frequência cardíaca durante a atividade. Em exercícios moderados, a respiração é ligeiramente acelerada, permitindo que ainda se possa manter uma conversa. Já em atividades intensas, essa capacidade se torna quase impossível.

O Ministério da Saúde também orienta que os praticantes atribuam notas ao esforço físico. Um esforço classificado entre 1 e 4 é considerado leve; entre 5 e 6, moderado; e acima de 7, intenso. A endocrinologista Ana Luiza Cardoso destaca que o suor é uma resposta natural do corpo para regular a temperatura, mas não deve ser confundido com perda de peso efetiva. “Se você se pesa antes e depois do exercício e nota uma diminuição no peso, isso indica uma perda de água e não de gordura”, alerta.

A especialista também enfatiza a importância da hidratação adequada durante a prática de exercícios. Recomenda-se ingerir cerca de 500 ml de água algumas horas antes do treino e continuar a hidratação com pequenas doses, entre 150 ml e 300 ml, a cada 20 minutos durante a atividade.

Um estudo sueco publicado no British Journal of Sports Medicine revelou que a prática regular de exercícios pode reduzir em até 35% o risco de desenvolvimento de câncer de próstata entre homens. Este levantamento envolveu 57.652 participantes ao longo de quase quatro décadas, demonstrando que aqueles com melhora na aptidão física apresentaram menor incidência da doença.

Além disso, conforme explica o oncologista Daniel Vargas, realizar atividades físicas por pelo menos três horas semanais pode diminuir em até 60% as chances de recidiva do câncer. Pesquisadores da Universidade Missouri descobriram que apenas dez dias sem atividade física podem levar à resistência à insulina e ao aumento da produção de radicais livres no hipocampo, área do cérebro relacionada à memória.

Estudos sobre Alzheimer estão começando a revelar que mudanças neurológicas relacionadas à doença podem ocorrer já entre os 40 e 50 anos, muito antes do diagnóstico oficial. Herman Pontzer, antropólogo evolucionista e autor do livro “Burn”, observa que a quantidade de exercício não se traduz diretamente em perda de peso; esta última depende primordialmente da dieta alimentar. “Para perder peso, é necessário consumir menos calorias do que se gasta”, explica Pontzer.

Por fim, especialistas afirmam que medicamentos destinados ao tratamento de disfunção erétil não melhoram o desempenho físico durante os treinos. Fernando Facio e Leonardo Seligra, ambos membros da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), destacam que esses medicamentos atuam em tipos diferentes de musculatura e não têm impacto direto sobre os músculos utilizados na atividade física.